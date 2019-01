Holan, los que se fueron y el almuerzo con Macri

Ariel Holan, el técnico de Independiente que hace pocas horas fue recibido en Olivos por el Presidente de la Nación, volvió a referirse a la salida de varios ex futbolistas del plantel que tiraron la bronca: “Yo soy muy exigente. No estoy acá para que los jugadores me quieran y yo sea su amigo”, dijo tras la práctica en Domínico. Puntualmente, sobre Emmanuel Gigliotti, el técnico del Rojo respondió: “¿Quién trajo al Puma de la segunda división de Japón? Si revisás los delanteros de los últimos dos años el que más jugó fue él”. Con respecto a Fernando Amorebieta, dijo: “El problema de él fue administrativo, el representante hizo una denuncia a la FIFA y están los papeles. El club le dio todos los recursos”.