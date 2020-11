TAURO (Abril 21-Mayo 20). Si pensás que ahora tu comportamiento con el sexo opuesto es más romántico, todavía te hace falta paciencia. Sin embargo, los astros indican que se va a equilibrar tu vida amorosa. Es un buen día para jugar al 17, en especial en la Quiniela provincial. CIFRAS SOLARES: 17.317

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21). El planeta Venus, el astro del amor, te ayuda para mejorar tu vida sentimental; aprovecha de este poderoso auxilio para arreglar problemas pendientes que envenenan tus relaciones amorosas. Tus dolores de panza vienen probablemente de tu mala alimentación. Evitar platos pesados. CIFRAS SOLARES: 77.558

CANCER (Junio22-Julio22). Todo va a salir bien hoy en tu trabajo, será un día próspero. Sin embargo, respecto a tu vida sentimental, no debes olvidar que tendrías que invitar a almorzar, o mejor a cenar, a una persona que está esperando una señal de vos para demostrarte que sus sentimientos son más serios que una simple amistad. CIFRAS SOLARES: 50.603

LEO (Julio 23-Ago. 22). Si estás en busca de un nuevo empleo, hoy no es el día ideal para una entrevista laboral. En cambio, en el amor todo anda bien para los novios. CIFRAS SOLARES: 73.388

VIRGO (Ago. 23-Set. 22). Tu falta de ánimo proviene de un cansancio que probablemente venga de varios años de dilemas juveniles. Guardá una apariencia serena e invita a tu mujer a cenar. Menú ideal: tortilla a la española. No te excedas con el pan. CIFRAS SOLARES: 66.554

LIBRA (Set 23-Oct. 22). A pesar de que tu vida sentimental te da satisfacción podrías mejorarla dedicando más tiempo al hogar en lugar de priorizar las distracciones o los amigos. Una combinación planetaria bastante desfavorable te afecta hoy en lo que se refiere al dinero. Significa que no hay que invertir en cualquier cosa. CIFRAS SOLARES: 92.344

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21). Mejorá tu mal carácter ya que una persona que te gustaría conquistar aprecia mucho el humor audaz. Tus ingresos van a crecer rápidamente gracias a tu facultad para invertir. Buen momento para hacerlo en empresas azucareras. CIFRAS SOLARES: 22.222.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21). El jueves es el día del planeta Júpiter que gobierna tu signo; entonces aprovechá esta tremenda fuente de energía para arreglar el problema que tenés con tu pareja. En lo laboral, una persona mayor de edad y de cabello oscuro va a ofrecerte algo interesante: aceptalo. Dolores de intestinos por la noche. CIFRAS SOLARES: 93.376

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20). Tu intolerancia va a perjudicarte en tu trabajo como en tu vida privada. Debes ablandarte si querés conseguir de los demás la ayuda que te hace falta. Si tenés pareja, sería mejor evitar hablar de dinero porque no llegaron los ingresos esperados. CIFRAS SOLARES: 73.334

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19). La Luna tiene mucha influencia sobre el comportamiento de las mujeres y en tu caso particular se traducirá por una debilidad general y si tenés compañero serás insoportable con él. Lo mejor es no tomar iniciativas importantes y esperar que mañana todo vuelva a la normalidad. En los juegos, buena suerte. CIFRAS SOLARES: 53.442

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20). No pienses en lo que vas a hacer este fin de semana, no sirve hacer planes porque nada pasará como lo esperás. Concéntrate mejor en tu trabajo porque un superior no está satisfecho con tu labor, incluso piensa separarse de vos. Suerte en los juegos, sobre todo en las carreras. CIFRAS SOLARES: 91.118