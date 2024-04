Consulta el horóscopo del lunes 22 de abril

ARIES (Marzo 21-Abril 20) La tensión puede aumentar hoy a medida que las cosas llegan a un gran clímax emocional. Puede parecer que todos están tratando de atraparte, pero lo más probable es que sea un producto de tu imaginación. CIFRAS SOLARES: 65-466

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Normalmente eres muy bueno para concentrarte y hacer tus tareas, incluso cuando el caos reina a tu alrededor. Esto probablemente no será el caso hoy. Incluso tú estarás bajo la influencia de lo errático. CIFRAS SOLARES: 78-777

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Es hora de volver a comprometerse con ellos. Todas las señales indican que necesitas cuidarte mejor. Cuida tu cuerpo, relaciones y actividades. CIFRAS SOLARES: 45-410

CANCER (Junio22-Julio22) Es posible que no sientas que estás en sintonía con tu situación actual. Trate de no ser demasiado agresivo con sus opiniones sobre cómo deben hacerse las cosas. CIFRAS SOLARES: 11-565

LEO (Julio 23-Ago. 22) Este es un gran día para ti. Sentirás un mayor sentimiento de aprecio y respeto por las personas que te rodean. La planificación y el arduo trabajo que has contribuido recientemente están dando sus frutos. CIFRAS SOLARES: 11-899

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Puede comenzar su día sin toda la planificación habitual. Sé libre para descubrir tu día a medida que se desarrolla. Esto puede parecer que está en contra de su naturaleza. CIFRAS SOLARES: 23-233

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Como realmente no te gusta hablar de cosas. Hablar no es una de tus especialidades. Todos tienen su propio rol, y el tuyo es actuar y crear, no hablar de hacerlo. Hoy di más con actos que con palabras. CIFRAS SOLARES: 56-666

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Es posible que tengas una tendencia a sobreproteger a las personas más cercanas a ti, especialmente a los niños. Este alerta a sus instintos, pero no se vaya al extremo. CIFRAS SOLARES: 11-454

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Crea tu propia realidad. Puede ser que tengas las cuerdas de títere en tus manos, pero tienes mucho miedo de usarlas. No te alejes de la responsabilidad. Tómate tu tiempo y no pierdas de vista tus metas. CIFRAS SOLARES: 56-555

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Este será un gran día para ti. Por extraño que parezca, encontrarás que la tensión puede ayudarlo a hacer las cosas. Hay una facilidad hoy que creará aberturas para explorar salidas creativas. CIFRAS SOLARES:12-000

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Aunque es posible que desees reducir un poco las cosas para poder planificar, organizar y reorganizar mejor. este puede no ser el mejor curso de acción hoy. CIFRAS SOLARES:65-021

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Reconocerás y apreciarás la necesidad de estructura y estabilidad en un día como hoy. Esta energía práctica puede funcionar para quitar algo de la diversión de la ecuación. CIFRAS SOLARES: 10-002