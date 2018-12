El horóscopo de la semana

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Afectos: Sentirá algunas dudas respecto a los sentimientos que guarda hacia su pareja. No se guarde nada. Entable un diálogo abierto, franco y sincero con la misma. Si no lo hace todo tiende a empeorar. Actividad: Su poder de oratoria y carisma natural, le permite triunfar en los negocios más difíciles de concretar. Atención: Amplíe su intelecto. Número Enigmático: 5-7-6-4

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Afectos: Su nueva relación amorosa lo colma de alegría y placer. En el terreno familiar, surgen algunas disputas, orginadas por malentendidos de antaño sin resolver. Actividad: Un error en sus labores, producto de la distracción, lo complicará durante todo este período. Si bien le costará caro, logrará solucionarlo. Atención: Salga más. Número Enigmático: 2-4-5-8

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Afectos: Parece ser que durante este breve lapso, la buenaventura en el orden amoroso no lo acompañará. Respecto a las amistades, las reuniones se darán con regularidad. Actividad: No se duerma en los laureles. Aunque posee gran habilidad para los negocios, no es el único. Por lo tanto no se crea imprescindible. Atención: Migrañas. Número Enigmático: 1-3-9-0

CANCER (Junio 22-Julio22) Afectos: Para los solteros, la semana se presenta absolutamente favorable. En contrarán el camino allanado para la conquista segura. Los casados vivirán jornaddas un tanto negativas. Actividad: Si se dedica al deporte, el movimiento de los planetas lo favorece y le permite concretar sus metas. Atención: Posibilidad de viajar. Número Enigmático: 4-7-6-3

LEO (Julio 23-Agos. 22) Afectos: En cuestiones del corazón se encontrará algo desorientado. Una salida y charla con amigos hechará luz sobre ciertas cuestiones y le aclarará el panorama. Actividad: Si desempeña funciones dentro de la medicina, logrará ganar más experiencia, gracias a los desafíos que le depara este lapso. Atención: No tome todo con tanta liviandad. Número Enigmático: 0-9-7-5

VIRGO (Agos. 23-Set. 22) Afectos: Los lazos de amistad se fortalecen. Dentro del círculo familiar, los desacuerdos con un nuevo integrante llevan a discusiones bastante subidas de tono. Actividad: En el ámbito académico se suceden pleitos, que haccen mella en la relación que mantiene con sus compañeros de estudio. Atención: Modifique ciertas conductas. Número Enigmático: 1-9-0-0

LIBRA (Set. 23-Oct. 22) Afectos: No demore más su decisión. La vida junto a su alma gemela no podría ser mejor. Las jornadas subsiguientes, serán ideales para formalizar la relación y poner fecha de casamiento. Actividad: En ocasiones, una renuncia puede significar un paso hacia adelante. No se conforme con una labor que le impide crecer . Atención: Insomnio. Número Enigmático: 6-1-4-3

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Afectos: Los residentes de la octava casa que se encuentren solteros, gozarán de las satisfacciones que les proveerá el influjo de su signo. Por el contrario, para los casados, la relación con su cónyuge se les hará cuesta arriba . Actividad: El fracaso le será ajeno, cualquiera sea su rubro o profesión. Atención: Aumenta su nivel de colesterol. Número Enigmático: 8-7-2-4

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Afectos: Personas ajenas a la pareja inentarán que esta ude acerca de su fidelidad, haciendo correr falsos rumores. Haga oídos sordos. Su pareja lo conoce y jamás se dejaría llevar por habladurías. Actividad: Deje de lado los mandatos familiares. La carrera que cursa no tiene nada que ver con su vocación. Atención: Deshágase de prejuicios. Número Enigmático: 3-8-6-2

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Afectos: Ya sea que esté casado, de novio o en concubinato, la conexión con el otro se amplía y profundiza día a día. La fuerza del amor brilla con más fuerza que nunca. Actividad: Exelentes perspectivas, en lo económico. Si está pensando en invertir, este lapso será el ideal para hacerlo. Atención: Acuda a su médico de cabecera. Número Enigmático: 2-6-7-9

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Afectos: El verdadero amor está más cerca de lo que puede imaginar. Una persona con quien mantiene hace años una estricta relación laboral, le declarará los verdaderos sentimientos que guarda hacia usted. Actividad: La fluctuación de los mercados va en detrimento de su nivel de ventas. Atención: Comience algún deporte. Número Enigmático: 5-3-4-7

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Afectos: Expectativa. Durante esta semana se inicia un ciclo de cambios profundos en este aspecto, para todos los nacidos bajo este signo. Sea paciente y tómelo con calma. Actividad: No siempre alcanza con tener un buen currículum y ser responsable. Si desea el éxito, es impotante proyectar una imagen acorde. Atención: Carta de lejos. Número Enigmático: 7-8-9-6