El horóscopo de la semana

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Afectos: Si bien ha cometido errores en el pasado, eso no significa que vaya a cometerlos en el presente. No se mortifique. Viva sin culpas la realidad amorosa que le ha tocado en suerte. Actividad: Los primeros días serán los indicados para resolver cuestiones del orden financiero y monetario. Atención: No se desanime ante una negativa. Número Enigmático: 6-3-1-2