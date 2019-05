El horóscopo de la semana

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Afectos: Si bien por el momento se encuentra a gusto con la soledad, conviene que no se le haga costumbre. En esta semana tendrá la oportunidad de concretar. No la desaproveche. Actividad: Su esfuerzo, seriedad y dedicación de años finalmente darán frutos y obtendrá el merecido ascenso. Atención: Defienda sus ideas. Número Enigmático: 3-6-8-0

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Afectos: Un viejo amor, el primero de su adolescencia, regresará con intenciones de retomar la relación. Ponga los pro y los contra sobre la balanza antes de esgrimir una respuesta. Actividad: No se deje llevar por habladurías de personas que sólo intentan perjudicarlo. Focalícese sólo en su trabajo. Atención: Redoble la apuesta. Número Enigmático: 8-7-6-2

CANCER (Junio 22-Julio22) Afectos: Si aún es soltero, durante este ciclo las relaciones de una noche estarán a la orden del día. Saque el mayor provecho posible de cada una. Oportunidades así no se presentan muchas veces. Actividad: Dedique mayor tiempo a instruirse en todos los aspectos de su profesión y obtendrá mayores beneficios de la misma. Atención: Mareos. Número Enigmático: 3-2-1-3

LEO (Julio 23-Agos. 22) Afectos: El influjo del signo beneficia en este aspecto a los residentes que se encuentren en matrimonio. En cambio, le hará la vida a cuadros a los solteros. Actividad: Si es estudiante, le será muy difícil obtener los resultados esperados en los exámenes a rendir en los próximos días. Estudie con ahínco. Atención: Manéjese con diligencia. Número Enigmático: 4-5-7-1

VIRGO (Agos. 23-Set. 22) Afectos: Esté más atento a las necesidades del ser amado. Recuerde que el amor se construye entre dos y sin reciprocidad la unión tiende a consumirse. Actividad: No se rinda ante las adversidades. Si bien el último negocio no ha salido como esperaba, saque el luchador que lleva dentro para contrarrestar esta realidad. Atención: No sea incauto. Número Enigmático: 3-5-8-4

LIBRA (Set. 23-Oct. 22) Afectos: Reaparece un amigo de la infancia. El mismo se encuentra en problemas y solicitará su ayuda. Mantenga los ojos abiertos. No se olvide que la gente cambia y no siempre para mejor. Actividad: Encrucijada. Se verá obligado a decidir entre su vocación y su profesión. Atención: Recibe un regalo de la persona menos esperada. Número Enigmático: 7-8-4-6

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Afectos: Un tercero envidioso intentará mancillar su honor, acusándolo de un comportamiento desleal hacia su cónyuge. Réstele importancia. El ser amado lo conoce sobradamente y lo considera incapaz de tal acto. Actividad: Recupera un dinero mal invertido. Utilícelo para mejorar su empresa. Atención: Libere tensiones. Número enigmático: 1-1-4-7

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Afectos: La felicidad se apodera de su ser, ya que junto a su nueva conquista vive diversos momentos y situaciones que aumentan su experiencia en el terreno amoroso, profundizando su conexión con el otro. Actividad: Si es obrero, surgirán algunas disputas por diferencias con el sindicato que lo representa. Atención: Dolor estomacal. Número Enigmático: 0-5-1-8

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Afectos: El movimiento de los planetas augura un futuro promisorio para los residentes de la décima casa zodiacal. La interacción con amigos, familiares y el ser amado estará de parabienes. Actividad: Aquellos que sean artistas lograrán plasmar con gran talento sus ideas. Atención: Un enemigo reaparece en su vida. Número Enigmático: 6-9-1-3

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Afectos: Alguien con quien hasta ahora sólo mantenía una relación de amistad le hará saber que sus deseos van más allá, declarándole el secreto amor que guarda hacia usted. Actividad: No todo lo que brilla es oro. Evite caer en la tentación de aceptar un negocio que promete más de lo que realmente puede rendir. Atención: Será testigo de un ilícito. Número Enigmático: 2-6-9-0

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Afectos: Su consorte deberá realizar un viaje que pone en juego su futuro laboral. Si bien no concibe la vida lejos de pareja, si su amor es genuino, deberá apoyarlo y no cortarle las alas. Actividad: No se esfuerce en agradarles a sus jefes. La obsecuencia no es bien vista. Sea sincero en su trato. Atención: Posibles caídas en la vía pública. Número Enigmático: 8-5-2-9