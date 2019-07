El horóscopo de la semana

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Afectos: En lo que respecta al plano amoroso, las noticias no son del todo alentadoras. Una sombra de duda sobrevuela su matrimonio. De todos modos, no se apresure a emitir juicios de ningún tipo. Actividad: Semana muy positiva. Ideal para todo tipo de negocios. En especial durante los primeros días. Atención: Viva el día a día. Número Enigmático: 2-5-7-9

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Afectos: La relación con su media naranja gozará de una semana excelente. Los sinsabores del pasado quedan atrás y se da inicio a un futuro promisorio junto a la misma. Actividad: Si bien aún no ha obtenido el ascenso, no debe preocuparse. Por el momento, en estos días, recibirá un abultado aumento de sueldo. Atención: Recaída en un vicio. Número Enigmático: 9-7-5-3

CANCER (Junio 22-Julio22) Afectos: Deberá ponerse firme y saber marcarle los límites a un familiar cercano que intentará indicarle como debe vivir. Hágale entender que usted es dueño de sus decisiones. Actividad: Si se desempeña como maestro o profesor, vivirá una situación algo incomoda en presencia de la clase. Atención: Se redescubre a si mismo. Número Enigmático: 0-8-6-4

LEO (Julio 23-Agos. 22) Afectos: Los casados transcurrirán la semana sin mayores sobresaltos. Respecto a las amistades, es posible que un simple entredicho termine en una fuerte discusión. Actividad: Logra recuperar el tiempo perdido. Finalmente se pone al día con todas las tareas pospuestas o atrasadas por diversos contratiempos. Atención: Sea más positivo. Número Enigmático: 2-3-5-6

VIRGO (Agos. 23-Set. 22) Afectos: No opine respecto a la vida que llevan o que deberían llevar sus hijos. Aunque lo hace por bien, terminará pecando de entrometido. Deje que se equivoquen y aprendan por sus propios medios. Actividad: Marcado mejoramiento en su desempeño laboral. Su nivel de producción estará muy por encima del resto. Atención: No se maquine. Número Enigmático: 8-7-3-1

LIBRA (Set. 23-Oct. 22) Afectos: Tiempo de diálogo. Si bien hasta ahora se ha mantenido en silencio por respeto, llegó el momento de preguntar y hablar con su pareja, respecto a la distancia que esta ha tomado de usted en el último tiempo. Actividad: Quienes se encuentren desempleados, lograrán subsanar esta situación. Atención: Posibilidad de resfrío. Número Enigmático: 4-6-7-9

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Afectos: Buenos augurios. Quienes recientemente se han puesto de novios, ante la claridad de los hechos, terminarán de convencerse de que han tomado la decisión correcta. Actividad: Si se encuentra algo complicado económicamente no tema pedir un adelanto. Se lo otorgarán sin dudarlo. Atención: Distanciamiento de un ser querido. Número Enigmático: 1-2-3-4

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Afectos: En este aspecto, para los casados, durante los primeros días, todo les saldrá a pedir de boca. No obstante, quienes no hayan formalizado aún, sufrirán la situación contraria. Actividad: Sus acciones estarán en alza. Todo indica que la fluctuación de los mercados beneficiará a su empresa de una forma u otra. Atención: Maneje la ira. Número Enigmático: 0-5-8-6

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Afectos: Etapa complicada. La persona que lo seduce constantemente no lo deja tranquilo ni un segundo, metiéndolo en un problema cuando todavía no ha salido de otro. Actividad: Si trabaja como obrero dentro de una fábrica, le asignarán una tarea más complicada pero mejor paga. Atención: No se guíe por chismes. Número Enigmático: 5-6-7-8

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Afectos: Quienes estén en concubinato, en reciente convivencia, deberán armarse de paciencia para superar los conflictos que el destino le tiene preparado para los próximos días. Actividad: Si es médico, le surgirán algunas dudas respecto a su profesión que le harán replantearse ciertos aspectos de la misma. Atención: Secreto revelado. Número Enigmático: 0-9-7-5

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Afectos: Momentos placenteros y plenos de alegría. Promediando la mitad del ciclo en adelante, los encuentros familiares serán moneda corriente. Actividad: El mundo de las finanzas se presenta beneficioso. Gracias a esto, resuelve ciertos problemas económicos que no lo dejaban conciliar el sueño. Atención: Posibilidad de tropiezos. Número Enigmático: 4-4-2-3