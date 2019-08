El horóscopo de la semana

TAURO (Abril 21-Mayo 20) CIFRAS SOLARES:18-581 Es posible que alguien de gran magnetismo personal, , te haga sentir sacudido hasta la médula. Tal vez te sientas como si te estuvieran eclipsando debido a las grandiosas ideas y montañas de información provenientes de esta persona. Quizás sientas que eres demasiado lento. ¿Alguna vez pensaste que alguien va demasiado rápido? No pienses automáticamente que erestú quien necesita cambiar de marcha.

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) CIFRAS SOLARES:99-396 Se más agresivo cuando se trata de sus intenciones en una situación romántica, Sería una gran idea impresionar a su amante con una deliciosa comida casera en una noche como esta. Ponga un poco más de pasión en la ecuación y vuelva a encender la chispa que podría haber salido recientemente. No dudes en ser el instigador enamorado.

CANCER (Junio22-Julio22) CIFRAS SOLARES:14-457 Alguien en el trabajo puede estar molesto, , y no estar dispuesto a comunicar sus sentimientos a nadie más. Esto podría arrojar un pálido sobre la atmósfera. Quizás se pregunte si esta persona está molesta con usted, pero es probable que tenga mucho más que ver con el trabajo que usted. Aproveche su capacidad para concentrarse y no permita que esto se interponga en su camino. No vale la pena el problema.

LEO (Julio 23-Ago. 22) CIFRAS SOLARES:52-342 Tu corazón puede ser especialmente sensible hoy, . Puede sentirse un poco vulnerable. Tu naturaleza romántica es particularmente fuerte, así que regálate una velada mimada, que incluye una buena comida con alguien que amas. Todas las relaciones irán bien ahora. Es posible que desee llamar a su madre si no ha hablado con ella en mucho tiempo. A ella le encantaría saber de ti.

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) CIFRAS SOLARES:51-524 Tu intuición podría aumentar hoy hasta el punto en que sientas que podrías deducir los pensamientos y motivos de personas que nunca has conocido antes. Leer las noticias podría traerle ideas repentinas sobre cómo van a salir las cosas. Podría decidir poner esta habilidad a trabajar para mejorar su condición financiera. Haga esto si puede, dentro de lo razonable. Sus ideas son probablemente correctas.

LIBRA (Set 23-Oct. 22) CIFRAS SOLARES:15-289 El trabajo que podría mejorarlo profesionalmente podría alejarlo de sus seresqueridos, , y causarle cierta tensión emocional. Puede sentirse mal porque prefiere estar con sus seres queridos, pero siente que es importante avanzar ahora. Trata de compensar con un tiempo de calidad. Es crucial aprovechar al máximo las posiciones planetarias actuales. Todos se alegrarán cuando vean resultados.

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) CIFRAS SOLARES:71-348 Una carta o una llamada telefónica podrían traer noticias preocupantes sobre el dinero . Tu primera reacción puede ser culparte a ti mismo oa alguien más, pero las circunstancias probablemente estén fuera del control de cualquiera. Hay muchas posibilidades de que se pueda corregir. Antes de que alguien se enoje, es mejor investigar y averiguar qué se necesita hacer. Puede tomar algún esfuerzo, pero todo estará bien.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) CIFRAS SOLARES:30-052 Generalmente le das mucha importancia al autocontrol . Hoy esto te será útil cuando recibas noticias maravillosas que de otra manera te harán llorar. No lo lleves demasiado lejos. Bajo estas circunstancias, está bien dejarlo salir un poco. Tu duro trabajo y dedicación finalmente están dando sus frutos. Noticias sobre el posible avance podrían venir en tu camino. Es un día muy agitado.

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) CIFRAS SOLARES:91-019 Hoy es fantástico para sintonizar con tu ser interior . Tendrá una mente nivelada y desde la cual realizar evaluaciones conscientes de su estado emocional. Confíe en sus instintos y haga planes realistas para el futuro. Hoy eresespecialmente disciplinado y tienes un agudo sentido de cuáles son tus metas y objetivos. Usa esta energía conectada a tierra para hacer las cosas.

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) CIFRAS SOLARES:25-722 Un círculo de meditación u otra actividad grupal dedicada a actividades espirituales podría estar hoy en tu agenda, Es importante que asista, ya que necesita un poco de paz y tranquilidad, así como el apoyo de otros en el grupo. El afecto que todos ustedes sienten el uno por el otro impregna la noche. Disfruta de ello y anota cualquier revelación que te llegue.

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) CIFRAS SOLARES:77-228 Un cheque que esperabas recibir por correo probablemente se demorará . No es nada de qué preocuparse. Lo más probable es que se haya colgado en la oficina de correos y llegue pronto. No pierdas el tiempo preocupándote innecesariamente. Si lo considera necesario, haga planes de contingencia para sobrevivir. Tu dinero se acerca. Cuelga ahí.