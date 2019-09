El horóscopo de la semana

TAURO (Abril 21-Mayo 20) CIFRAS SOLARES:85-545 Las personas pueden tener una chispa extra en sus acciones y un mordisco adicional en sus palabras hoy. Encontrará que puede estar mejor alejándose de cualquier situación que no le parezca adecuada. Sería prudente permanecer en segundo plano y no preocuparse por nada que no sea sus preocupaciones inmediatas y su rutina diaria. Intenta no mover el bote.

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) CIFRAS SOLARES:65-615 Este puede ser un día frenético para ti. pero es probable que se calme cuando llegue la noche. Será una noche tierna en la que deberías quedarte cerca de casa y organizarte. Si tienes alguna tarea que requiera disciplina, es mejor esperar hasta esta noche para hacerlo. Las cosas correrán mucho más suavemente entonces.

CANCER (Junio22-Julio22) CIFRAS SOLARES:82-376 Siéntete libre de seguir adelante con sus planes, .. Este es un gran día para tomar acción. Últimamente has recopilado y analizado muchos datos. Ahora es el momento de poner esa información a buen uso. Te ayuda un impulso adicional de confianza interior y fuerza emocional. Su enfoque basado en la tierra y conservador será ricamente recompensado. ¡No se puede pedir un día más productivo!

LEO (Julio 23-Ago. 22) CIFRAS SOLARES:75-595 Necesitas abrazos más grandes y más largos de lo habitual hoy, .. Una fuerza poderosa se mueve a través de tu vida y trata de sacudir las cosas. No te inclines al nivel de los argumentos mezquinos y los combates verbales. Cuanto más se resiste a la oposición, más obstinada y difícil de manejar se vuelve la situación. Asegúrese de controlar sus emociones antes de salir de casa.

IRGO (Ago. 23-Set. 22) CIFRAS SOLARES:66-897 La configuración planetaria de hoy lo hace preguntarse sobre un aspecto de su vida que le causa muchas dificultades. Tal vez su compañero a menudo esté ausente y esto es particularmente difícil para vos. Te gustaría que tu pareja estuviera allí a través de gruesas y delgadas. Esto puede estar causando cierta tensión en su relación. ¿Has hablado con tu pareja sobre tus sentimientos? Si no, realmente deberías.

LIBRA (Set 23-Oct. 22) CIFRAS SOLARES:84-681 Tienes un fuerte componente creativo en tu personalidad. Deberías usarlo más. Las posiciones planetarias de hoy influirán tanto en su creatividad como en su productividad. Es probable que te encuentres trabajando como nunca antes y con mejores resultados. ¡Aprovecha esta fase mientras dure! Este es tu momento para demostrar a los demás lo que eres capaz de hacer.

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) CIFRAS SOLARES:31-974 Hoy te sientes seguro en la calidez y profundidad de tus emociones. Hoy tendrá la oportunidad de revitalizarse y regenerarse desde adentro hacia afuera. Aproveche las energías en juego para profundizar sus relaciones con las personas que ama. Llegar a conocerlos aún mejor. Tus poderes de seducción los hipnotizarán.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) CIFRAS SOLARES:11-156 Tus emociones pueden estar más en sintonía con el mundo que te rodea hoy, .. Incluso podrías sentirte un poco psíquico. Ve con tus corazonadas. Encontrará que el pensamiento racional puede no ser la mejor manera de manejar situaciones en este momento. Sé el sensible que siente las cosas antes de actuar. Discuta los problemas con otros y combine sus recursos para una alianza más poderosa.

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) CIFRAS SOLARES:24-257 Tu sensibilidad es fuerte hoy. Encontrarás que su percepción de las situaciones es correcta con la verdad del asunto. Tenen cuenta que para tener éxito, no necesitarás armar a nadie para que haga lo que quiere. Es más que probable que pueda lograr más con solo sintonizarse con su naturaleza receptiva y amable.

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) CIFRAS SOLARES:75-297 Este es un día para descansar y relajarse, .. Aproveche la atmósfera tranquila para centrarse y concéntrese en lo que es importante en su vida. Hoy ha estado yendo a toda velocidad, y es posible que su familia se sienta un tanto descuidada. Pasa un tiempo de calidad con tus seres queridos. Te extrañarán y darán la bienvenida a tu compañía. Otras preocupaciones van y vienen, pero la familia es para siempre