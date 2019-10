El horóscopo de la semana

TAURO (Abril 21-Mayo 20) CIFRAS SOLARES: 20-845 Siéntete libre de aprovechar al máximo las energías sociales muy abiertas de hoy. Usted, especialmente, se sentirá como en casa en cualquier reunión social, totalmente a gusto hablando con nuevas personas y encantando la habitación. Este sería un día ideal para conocer a alguien nuevo. Alguien del sexo opuesto puede sentirse particularmente atraído por ti. ¡Siéntete libre de ser tan coqueto como quieras!

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) CIFRAS SOLARES: 63-777 La energía emocional de hoy corre el riesgo de ser excepcionalmente alta. Puede que se encuentre al final de su cuerda al mediodía. Trate de dar un largo paseo o andar en bicicleta para calmarse. Ve solo y respira hondo al aire libre. Trate de evitar ser arrastrado a los conflictos de otras personas. Discúlpese y confíe en que pueden resolver las cosas por su cuenta.

CANCER (Junio22-Julio22) CIFRAS SOLARES: 30-270 Tu corazón anhela un encuentro romántico esta noche. y el compañero en tu vida está más que dispuesto a complacerte. No obstante, las circunstancias fuera de su control podrían interferir con sus planes y es posible que no pueda ponerse en contacto esta noche. Esto podría traer frustración, insatisfacción y tal vez incluso una pequeña fricción entre ustedes. Sin embargo, no se asuste. Pasará, probablemente mañana.

LEO (Julio 23-Ago. 22) CIFRAS SOLARES: 56-286 Tu nivel de energía es alto hoy. pero no permitas que esto se convierta en una actitud de cabeza en las nubes. Mantenga un pie firmemente plantado en el suelo, ya que es posible que deba mantener una cabeza nivelada en una situación laboral o personal. Tenga en cuenta que la mejor manera de lidiar con esto es usar su energía positiva para curar la situación difícil en lugar de dejar que esta situación difícil lo desanime.

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) CIFRAS SOLARES: 57-112 Si has estado pensando en probar nuevas inversiones o en comenzar un nuevo plan de ahorro, este es el día para comenzar. Estás mucho más enfocado mentalmente que de costumbre. Las personas a tu alrededor pueden tener ideas que deberías considerar. Puede experimentar algunas ideas intuitivas, así que vaya con su instinto. No dejes que tu mente se interponga en el camino. Esta noche, guarda un cuaderno junto a tu cama para grabar tus sueños.

LIBRA (Set 23-Oct. 22) CIFRAS SOLARES: 86-424 Hoy hay una gran cantidad de comunicaciones inesperadas en tu camino. pero ten cuidado con la gente en la que confías. Hay un elemento de fantasía factorizado en la imagen. Esto podría causar alguna interrupción si acepta automáticamente todo a su valor nominal. Asegúrese de verificar sus fuentes al menos dos veces antes de continuar. Estarás mucho mejor si te preparas para lo peor.

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) CIFRAS SOLARES:51-730 El exceso de la noche anterior podría haberte dejado un poco mareado hoy. Es posible que desee pasar el día en la cama, pero la posibilidad de dejar las tareas sin hacer podría hacer que vos siga adelante de todos modos. Esa es una mala idea. El descanso es justo lo que necesitas. No te obligues a socializar, tampoco. Necesita algo de tiempo solo para recuperarse y reunir sus recursos para poder enfrentar al mundo con la cabeza despejada.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) CIFRAS SOLARES:29-503 Un viaje en avión podría estar muy presente hoy. Quizás esté planeando unas vacaciones con su familia o una pareja romántica. Bien podría quedar atrapado en la emoción que parece ser la emoción de conducción hoy en día. Los amigos pueden ofrecer consejos. pero no estás en el espacio para aceptarlo, ya que tu confianza en ti mismo es alta. Espera pasar la tarde en la agradable compañía de amigos.

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) CIFRAS SOLARES:28-940 El trabajo puede parecer más un obstáculo de lo habitual, ya que hoy sus pensamientos están en casa con la familia, los amigos y su pareja en la vida. Es poco probable que se concentre en el trabajo y es posible que busque el teléfono constantemente para buscar una voz amigable. Imágenes de bellos objetos pueden bailar en tu cabeza. No te preocupes por tu concentración. ¡Volverá mañana!

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) CIFRAS SOLARES:41-881 Los recuerdos que se acumulan hoy podrían provocar el deseo de ponerse en contacto con viejos amigos . o familiares que no ha visto en mucho tiempo. Algunos de estos recuerdos podrían ser agridulces, trayendo el dolor experimentado en el pasado una vez más a la superficie. No te aferres a estas antiguas quejas. Resuélvelos en tu mente y luego déjalos ir. Es posible que experimente un alivio profundo. Incluso podrías sentirte un poco mareado.

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) CIFRAS SOLARES:53-347 Un socio comercial o romántico puede parecer un poco preocupado por algunos asuntos muy serios hoy en día. y no es probable que los comparta con usted. Pedir hablar sobre eso no funcionará, por lo que probablemente terminará dependiendo de su intuición. Su amigo probablemente esté preocupado por la salud de un miembro de la familia que pueda necesitar cirugía. No te sientas excluido. Tu amigo hablará cuando llegue el momento. ¡Se paciente!