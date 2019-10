El horóscopo de la semana

TAURO (Abril 21-Mayo 20) CIFRAS SOLARES:89-267 La culpa puede ser un poderoso motivador.Pero no es uno puro. Hoy puede sentirse obligado a ayudar a un miembro de la familia con algo en lo que prefiere no participar. Hay momentos, como este, en que el deber familiar prevalece sobre los deseos personales. Haz tu mejor esfuerzo para ser amable y servicial, aunque podría ser un momento difícil para ti. Te sentirás bien contigo mismo una vez que todo esté hecho.

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) CIFRAS SOLARES:64-485 Cualquier cosa en la que estés trabajando en este momento se puede ampliar enormemente con la ayuda de un socio, especialmente un proyecto creativo o un trabajo escrito. Mira como una semilla de una idea florece en todo un campo de creatividad. Hay más de lo que se ve a simple vista a medida que se encuentra elevándose más y más alto. Recuerda que solo estás limitado por tu propia imaginación, así que sueña en grande.

CANCER (Junio22-Julio22) CIFRAS SOLARES:77-545 Los mensajes de un estado lejano o de un país extranjero, posiblemente por fax, correo electrónico o sitio web, pueden no ser totalmente exactos. Si cualquier información presentada de esta manera desencadena un timbre de alarma en su cabeza, asegúrese de investigar un poco por su cuenta y verifique los hechos. No aceptes ninguna noticia a valor nominal hoy. Las líneas de comunicación humana y técnica están definitivamente fuera de control hoy.

LEO (Julio 23-Ago. 22) CIFRAS SOLARES:43-231 ¿Vas de viaje o posiblemente te mudas, .? ¿Está la educación involucrada de alguna manera? Cualesquiera que sean sus razones para irse, ganará lo que desee y más. Escribir, enseñar y todo lo relacionado con la comunicación debería ir muy bien en este momento, incluidas las conversaciones con una pareja romántica. Tu mente es rápida y retentiva en este momento, así que aprovecha al máximo.

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) CIFRAS SOLARES:80-023 Hoy puedes encontrarte con un compañero de trabajo y de repente sentir una atracción romántica inesperada. Esto podría pillarte desprevenido porque nunca antes habías pensado en esta persona de esa manera. Antes de saltar con ambos pies, tómate un tiempo para bajar. Te sientes especialmente sensual hoy, así que esto podría pasar mañana. Mantente conectado a tierra por ahora. Si la atracción sigue ahí en unos días, ¡piénsalo!

LIBRA (Set 23-Oct. 22) CIFRAS SOLARES:46-057 No tomes nada de lo que escuchas hoy a simple vista. especialmente cuando se trata de dinero. Un amigo bien intencionado podría acercarse a vos con la oportunidad de no perderse. Escuche el tono y anote toda la información, pero no haga ningún tipo de compromiso. Es probable que vea varias fallas cuando revise la información más adelante. Señálalos a tu amigo. Ahorrarás dinero y vergüenza a esta persona al hablar.

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) CIFRAS SOLARES:94-237 Hoy puedes tener un momento de "¡eureka!". ya que los eventos de tu pasado saldrán inesperadamente a la superficie de tu mente y se cristalizarán de una manera sorprendente. De repente, tiene una comprensión clara de cómo estos eventos pasados afectan su comportamiento actual. Puedes usar este nuevo conocimiento para lograr un cambio. Es evidente que hay una situación en el trabajo o en el hogar que necesita transformación.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) CIFRAS SOLARES:20-823 Probablemente sabes que no alcanzas la libertad de una sola vez, sino poco a poco a medida que avanzas por la vida. Quizás has estado sintiendo como si no tuvieras suficiente libertad. En los próximos días puede encontrar las situaciones o las personas que necesita para liberarse. No olvides que el amor es la libertad más grande de todas. Podría ser el momento de dejar espacio para ello en tu vida.

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) CIFRAS SOLARES:78-598 Ciertamente te has sentido mejor que hoy. Haremos una pausa aquí mientras vas a buscar la aspirina. El dolor de estómago y el dolor de cabeza son simplemente el resultado de un exceso reciente. No te preocupes, estarás en forma de violín mañana a la mañana. Sin embargo, ¡la próxima vez que alguien te ofrezca múltiples comidas o bebidas, es posible que desees considerar una disminución educada!

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) CIFRAS SOLARES:78-716 Hoy puedes sentirte un poco fuera de lugar. y tu concentración podría disminuir. Incluso podría tener un poco de problema para centrarse en su trabajo. No te preocupes por eso. Es más mental que cualquier otra cosa, y pasará. Es posible que sienta la necesidad de tomar café todo el día para mantenerse alerta. Intente ejercer cierta moderación en esto, ya que podría ser contraproducente. Cuelga ahí.

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) CIFRAS SOLARES:86-234 Las amistades y los lazos románticos deben proporcionar una fuente rica de apoyo y buena compañía hoy. Es probable que la conversación sea liviana, cubriendo asuntos generales como los eventos actuales y el clima, pero esto podría ser justo lo que necesita ahora. Alguien podría presentarte a algunos nuevos amigos de lejos que tienen sus propias noticias interesantes. Esto debería ser un día ligero, tranquilo y muy agradable. ¡Disfrutar!