Ludovica Squirru anticipa el Año del Chancho

Ludovica Squirru Dari (www .ludovicasquirru.com.ar), profunda conocedora del horóscopo chino, en el Año del Chancho de Tierra sostiene las predicciones signo por signo. Después de pasar un período estable en el que la energía tierra gobernó tanto al perro como al año 2018, volvemos a un año en el que ambas energías Qi se oponen, en este caso la oposición corre a cargo de la energía tierra yin del año 2019 y el signo regente, Chancho, cuya energía fija es la del agua. Como sabrán, cada signo zodiacal chino tiene una energía fija inamovible, en este caso, el agua yin corresponde al chancho.

RATA. La rata y el chancho tienen mucho en común si hablamos de energía. Ambos signos son de energía agua. El chancho deja el escenario perfecto para la confrontación.

BÚFALO. El año entero será frenético, sin descanso alguno. Mientras no intente competir de más y trabajar hasta romperse, no habrá problemas. Tendrá golpes de inspiración que llenarán su agenda. El secreto para llevarla tranquila será limitarse a hacer una o dos cosas al día, si no, puede perder su centro y no concretar bien lo que es más importante en su vida.

TIGRE. El chancho provoca una combinación de madera, que es la energía fija del tigre. Andará iracundo. Estará más yang, más ambicioso. Sentirá ganas de devorarse al mundo entero, pero podría atragantarse. El tigre quemó la vela por ambos cabos y lo que se le acumule este año podría acarrearle problemas en hígado, vesícula, torceduras y rabietas.

CONEJO. El signo del conejo es famoso por dos cosas: su carisma, que lo hace coqueto y tierno a la vez, y su incapacidad para controlar su enojo cuando las cosas no salen como quiere. El conejo estallará a la menor provocación, y eso tendrá a padres y maestros del pequeño conejo de 2011 extrañados por los súbitos cambios de humor.

DRAGÓN. El año del perro no trató bien a los dragones. Demasiados cambios, demasiadas rupturas, accidentes, robos, pérdidas. El año del cerdo no será mejor por todos los cabos sueltos que ha dejado atrás y por tratar de apresurar las cosas.

SERPIENTE. Este año representa al opuesto complementario: Suì Pó. El año del chancho tendrá a la serpiente en jaque, y si no conoce El arte de la guerra, quedará sin una sola pieza en el tablero. No es un año para enfrentamientos. Y su lengua no tendrá el buen tino de siempre. Es mejor que mantenga la guardia en alto y el perfil bajo.

CABALLO. El perro fue hasta cierto punto benéfico aunque lo tuvo al galope todo el año; el caballo está más que cansado y, como siempre, todavía no sabe bien qué es lo que tiene que hacer para caer parado.

CABRA. La cabra viene arrastrando las consecuencias de todo lo hecho y no hecho desde el año del gallo. Al pasar por el año del perro, su tiempo libre se convirtió en un recurso no renovable, y ahora viene el chancho 2019 a rescatarla.

MONO. Será un año de altibajos. Primero, aún bajo el cobijo del perro, el mono deberá guardar energía para que a partir del inicio del año del chancho, en febrero, pueda convivir con el mayor decoro posible en el chiquero.

GALLO. Serán tiempos alocados. Cuidado, porque podría verse como gallitoà pero de bádminton. Este será un año para que los cambios hechos a medias puedan adquirir carácter permanente.

PERRO. El pobre perro viene de su año propio con la cola entre las patas y sin ganas de salir de su cucha. Por lo general el año próximo será como un regalo, pero el perro ha dejado tantos cabos sueltos que este año será para amarrar lo que ha dejado al garete.

CHANCHO. Bienvenidos a su propio año, queridos chanchos. Vamos a llevarlo paso a paso por este momento de su vida en el cual las pruebas serán enormes. Si querés saber más sobre el Año del Chancho de Tierra, podés leer el libro Horóscopo chino 2019.