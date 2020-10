Hoy se corre el Gran Premio Jockey Club en San Isidro

Nueva edición mítico GP Jockey Club (G1-2000 metros, $1.750.000 al 1º), segunda gema de la Triple Corona de nuestro país,que este año volverá a quedar vacante, porque el vencedor de la primera carrera de la serie, la Polla de Potrillos (G1), Top One City, no fue ratificado. Entonces el que asume todos los riesgos es Seteado Joy (8), que post parate de la actividad ganó fácil el GP Estrellas Juvenile (G1) y que viene de insistir pero no poder con Top One City en la Polla (G1), ambas sobre la milla de rena de Palermo,en donde desarrolló toda su campaña. Hoy se muda al verde césped, y creemos que deberá esforzarse para doblegar a otros magníficos ejempares, como Don Ringo (1), Sharkan (7) o Solo Candombe (12).

