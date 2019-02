Hugo Moyano, dispuesto a votar por Cristina

“Si (esa persona) es Cristina, votaré a Cristina”, señaló Moyano, tras reclamar que la dirigencia política actúe para cambiar las políticas que ahora implementa el gobierno de Mauricio Macri.

Sobre una posible candidatura de la expresidenta señaló que es “un problema de ella” y aclaró que votaría a “alguien que pueda cambiar esta situación”.

“Una cosa es la forma, (Cristina Kirchner) no caía muy simpática, pero otra cosa es la política que llevó adelante. El país no estaba endeudado y la gente no pasaba las necesidades que hoy pasa”, aseguró. Para el sindicalista, en el país hay una “necesidad imperiosa de cambiar esta historia”.

“Si no reaccionamos a tiempo, si no intentamos cambiar esta política de entrega y endeudamiento, las generaciones nuestras van a sufrir muchísimo”, evaluó Moyano en declaraciones al canal América.

Dijo que los funcionarios del Gobierno nacional tienen “falta de sensibilidad” y subrayó: “Me parece que la gente que nos gobierna, empezando por el presidente, no ha vivido necesidades, entonces no entienden, no se dan cuenta”.

El secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, se refirió al armado de la oposición de cara a las elecciones presidenciales: ‘Si Cristina Kirchner es la candidata, laburaremos para que sea Presidenta’, al tiempo que señaló: ‘Como dirigentes peronistas, nos reconforta que se busque la unidad’.

Moyano aseguró que ‘lo que pasó en La Pampa es una demostración del hastío qué hay contra el gobierno de Macri’, y agregó: ‘Ojalá se llegue a un candidato de consenso. Para defender las paritarias y los convenios colectivos de trabajo’.