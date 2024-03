El Papa Fracisco pide que no se olvide a los pequeños a los que les han robado su infancia

"He aquí que yo hago nuevas todas las cosas" es el título de la Jornada Mundial de los Niños –convocada por primera vez por el Papa Francisco para finales del próximo mes de mayo– y no hay nada nuevo que no pueda asociarse a un niño y a su forma transparente de mirar el mundo. Pero hay demasiados de esos ojos que han visto y ven el mal más cruel y necesitan ser compensados por la inocencia que les ha sido arrebatada.