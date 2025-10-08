Los restos de San Francisco de Asís por primera vez en 8 siglos

El traslado del cuerpo desde la cripta de la basílica franciscana hasta el pie del altar papal en la iglesia inferior será acompañado de estrictas medidas de seguridad. Se espera que asistan peregrinos de todo el mundo, según informó la agencia ANSA.

Fray Marco Moroni, custodio del Sacro Convento de Asís, destacó: "La exposición de los restos mortales de San Francisco será un momento especial que hemos querido dedicar a hablar de la vida". Desde la sede se señaló que se trata de "un regalo extraordinario, una profunda invitación a la oración y una oportunidad para ver el Evangelio de Cristo vivido plenamente en la vida de alguien como nosotros".

asis Una exhibición histórica que reúne peregrinos de todo el mundo

Preparativos y acceso al público

Con motivo de la exhibición, el 4 de octubre, en coincidencia con la festividad de San Francisco, se habilitó una página web para reservar plazas y conocer las rutas de acceso. Esto permitirá a los visitantes organizar su llegada y participar de manera ordenada.

Moroni agregó que "el hecho de que San Francisco vuelva a ser una fiesta nacional debe convertirse no solo en una celebración, sino en una oportunidad para restablecer los valores de paz, solidaridad, inclusión, cuidado de la creación y diálogo".

La exposición representa un hito histórico y religioso, dado que desde hace siglos los restos permanecían inaccesibles al público. Para los fieles y curiosos, será una oportunidad única de acercarse a la figura del santo y reflexionar sobre su legado.