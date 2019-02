Intentó justificar l “despiste” de Cristian Pavón

nGustavo Alfaro no pudo escapar a la pregunta obligada sobre el “despiste” que tuvo Cristian Pavón el domingo pasado en Córdoba, cuando fue entrevistado para la TV ni bién terminó de jugar Boca contra Belgrano y no sabía que ya había culminado el River-Racing, cuyo resultado interesaba al mundo xeneize para acortar distancia con la punta de la Superliga. “Hablé con Kichan y más allá que cada jugador está en su mundo y su historia, es una cuestión personal y particular. Algunos viven pendientes de un montón de cosas y otros están pendientes de otras. A mí me gusta estar enfocado en lo que pasa en mi partido”, argumentó el DT, intentando defender al delantero. Kichan es el apodo de Cristian Pavón.