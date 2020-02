Asimismo, este hecho ocurrió a pocas horas de que se registrara el deceso de otro hombre, de 84 años, ocurrido en el hospital Juan XXIII de Bérgamo.

Los otros fallecidos son una mujer residente en la provincia de Cremona, un hombre, de 78 años, de la localidad de Vo 'Euganeo, en la provincia de Padua (Véneto), y una mujer, de 77 años, que estuvo en Codogno, y dio positivo al virus en una prueba realizada tras su muerte, según informó el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli.

‘Borrelli detalla que de estos 219 casos, 167 se han detectado en Lombardía, 27 en Véneto, 18 en Emilia Romaña, 4 en Piamonte, y también los tres contagiados en Roma, ya conocidos desde hace varias semanas.

El jefe de la Protección Civil encontró que de los contagiados, 93 están hospitalizados y 23 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, mientras que el resto sigue en sus casas al no presentar síntomas.

La tercera víctima

"Hemos registrado otro deceso en Lombardia, en Cremona, una mujer que se encontraba hospitalizada en oncología con una situación muy comprometida tenía también el coronavirus’", informó ayer el consejero lombardo de Sanidad Giulio Gallera, en referencia a la tercera víctima.

A la vez, aumentaron a nueve los contagiados en Piacenza, en la vecina región de Emilia Romagna, mientras que ascienden a seis los positivos en Piamonte.

Otros dos más, en este caso turistas chinos, fueron diagnosticados hace unos días en el Lazio. Protección civil había confirmado la muerte de dos personas por esta enfermedad en Veneto y Lombardía de un hombre de 78 años de Vo’ Euganeo y una mujer de 77 de Codogno.

La región de Lombardía anunció además el cierre durante la próxima semana de todos los colegios, universidades y la suspensión de eventos públicos y actividades de carácter comercial en la que es la zona más rica del país.

Borrelli explicó que aún no se ha conseguido localizar quien o quienes son el llamado ‘paciente cero’ que ha difundido el virus por lo que ‘es difícil prever cuál será la difusión’.

Al parecer, se analiza la posibilidad de que el origen de los contagios sea un italiano de 38 años que en un primer momento se creyó que se había infectado al cenar con un amigo que estuvo en China y regresó de este país el pasado 21 de enero.

Sin embargo, el viceministro de Sanidad, Pierpaolo Sileri, confirmó ayer que el presunto ‘paciente cero’ que habría contagiado a su amigo tras regresar de China nunca tuvo el virus.

El jefe de la Protección Civil italiana anunció que ya hay ‘miles de camas’ disponibles en docenas de cuarteles militares en Italia en caso de que sea necesario declarar una cuarentena.

Los once municipios a los que el gobierno italiano ha aplicado un decreto que impide la movilidad de su población, decidido el sábado en una reunión extraordinaria de ministros, son Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo y Sanfiorano, en la región de Lombardia y donde viven cerca de 50.000 personas, y Vo’ Euganeo, en Veneto, con 4.000 habitantes.

Las fuerzas del orden están empezando a llegar a estas localidades para vigilar las entradas y salidas, según informaron distintos medios de comunicación.

Además de cancelarse algunos eventos públicos en las regiones de Véneto y Lombardía, como son todos los programados de la Serie A de fútbol italiana (Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo y Verona-Cagliari), también se decidió suspender el partido Torino-Parma.

El presidente del gobierno italiano, Giuseppe Conte, explicó que se movilizaría a la policía para evitar la entrada y salida de personas y ‘si es necesario, también al Ejército’ y que habrá ‘sanciones penales para quienes violen las prescripciones’.

No hay argentinos infectados por el virus en Italia

Autoridades consulares argentinas en Italia informaron que ‘por el momento no hay registrados argentinos’ entre lo más de 150 infectados con el nuevo coronavirus en territorio italiano donde viven unos 180 mil compatriotas, y aún se desconoce la cantidad de ellos residiendo en las 11 localidades declaradas en cuarentena en el norte del país. ‘

La Oficina de Protección Civil Nacional, que son quienes están recogiendo la información de cada una de las provincias y regiones que tienen casos positivos de coronavirus, está trabajando en este momento sobre los nuevos casos y mañana tendrán información sobre las nacionalidades que los cónsules estamos solicitando conocer’, dijo a Télam la cónsul argentina en Milán, Daniela Jaite.

No obstante, la diplomática declaró que ‘por el momento no tenían ciudadanos registrados argentinos entre los casos que dieron positivos para el virus’. Por otro lado, la página de la embajada argentina en Italia subió hoy una alerta donde ‘informa a turistas y residentes argentinos en Italia que, en caso de sentirse afiebrados, no deben dirigirse a un centro médico’, sino llamar a dos números especialmente destinados a recepcionar estas notificaciones, ‘a fin de coordinar una visita médica en la que se les realizará una prueba de hisopo en faringe para detectar o descartar la eventual presencia del virus’.

‘Lo que estamos difundiendo entre la comunidad de argentinos es un protocolo que decidió aplicar Italia para evitar es que una persona potencialmente afectada vaya a un centro médico y contagie a otras que allí se encuentran’, explicó a Télam el cónsul adjunto en Roma, Mariano Trisano.