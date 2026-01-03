Donald Trump brinda una conferencia de prensa tras la captura de Nicolás Maduro

Embed

Antes de la rueda de prensa, Trump dio una entrevista a la cadena Fox News, donde reveló que Maduro y su esposa -también capturada- están viajando hacia suelo norteamericano. Según reveló, ambos fueron llevados desde su residencia hacia un helicóptero que salió de Caracas para luego subirse a bordo del buque de guerra estadounidense Iwo Jima, desplegado en aguas del Caribe.

“Se dirigirán a Nueva York. Tuvieron un vuelo agradable en helicóptero. Estoy seguro de que les encantó, pero han matado a mucha gente”, ironizó Trump. Y agregó: "Queríamos actuar hace cuatro días, pero el mal tiempo lo impidió”

Noticia en desarrollo