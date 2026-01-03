Internacionales |

Donald Trump brinda una conferencia de prensa tras la captura de Nicolás Maduro

Embed

Antes de la rueda de prensa, Trump dio una entrevista a la cadena Fox News, donde reveló que Maduro y su esposa -también capturada- están viajando hacia suelo norteamericano. Según reveló, ambos fueron llevados desde su residencia hacia un helicóptero que salió de Caracas para luego subirse a bordo del buque de guerra estadounidense Iwo Jima, desplegado en aguas del Caribe.

“Se dirigirán a Nueva York. Tuvieron un vuelo agradable en helicóptero. Estoy seguro de que les encantó, pero han matado a mucha gente”, ironizó Trump. Y agregó: "Queríamos actuar hace cuatro días, pero el mal tiempo lo impidió”

Noticia en desarrollo

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados