Donald Trump brinda una conferencia de prensa tras la captura de Nicolás Maduro

Se espera que ofrezca detalles sobre la detención de su par venezolano, que será juzgado en Nueva York por diversas acusaciones.
El presidente estadounidense, Donald Trump, realiza este sábado una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, donde ofrecerá detalles sobre la captura de su par venezolano Nicolás Maduro, que será juzgado en Nueva York por diversas acusaciones.
Antes de la rueda de prensa, Trump dio una entrevista a la cadena Fox News, donde reveló que Maduro y su esposa -también capturada- están viajando hacia suelo norteamericano. Según reveló, ambos fueron llevados desde su residencia hacia un helicóptero que salió de Caracas para luego subirse a bordo del buque de guerra estadounidense Iwo Jima, desplegado en aguas del Caribe.
“Se dirigirán a Nueva York. Tuvieron un vuelo agradable en helicóptero. Estoy seguro de que les encantó, pero han matado a mucha gente”, ironizó Trump. Y agregó: "Queríamos actuar hace cuatro días, pero el mal tiempo lo impidió”
Noticia en desarrollo
