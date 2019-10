El gobierno ve una "mano articuladora anárquica"

Las declaraciones de los funcionarios, Patricia Bullrich y Jorge Faurie, fueron realizadas por la mañana. Por la tarde el canciller, funcionarios de seguridad -Gerardo Milmann y Eugenio Burzaco-, el titular de la AFI, Gustavo Arribas participaron de una nueva reunión del Consejo nacional de Seguridad en Casa Rosada donde la crisis que sacude a Chile y sus repercusiones en el país fue uno de los principales tópicos. No sólo participar de esos encuentros el titular de Relaciones Exteriores como tampoco el ministro de Justicia, Germán Garavano. Uno de los asistentes blanqueó que "hablamos de Chile y se van a tomar medidas solo muy preventivas no vemos inferencia externa en lo que pasó en el consulado chileno del lunes. Solo grupos locales" y contó que ya se reforzó la seguridad en los pasos fronterizos a consecuencia del estallido social en el país trasandino.

La nueva reunión se llevó a cabo en el despacho de Fulbio Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos y contó con la presencia por unos minutos de su jefe dilecto, Marcos Peña, que luego atendió una requisitoria de la prensa extranjera. Mauricio Macri se retiró del palacio de gobierno a las 17 para partir hacia Rosario hacia una nueva escala de su gira proselitista.

En los últimos días Nicolás Maduro y el jefe de la asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello, agitaron la idea de la "brisa bolivariana" que ingresaba en países de la región donde hay conflicto social.

Fue así que bien temprano la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se ausentó de la reunión de Seguridad en Casa Rosada por los preparativos de la marcha del Sí Se Puede rosarina, declaró que "lo que pasa en Chile es un intento concreto de voltear un gobierno". La funcionaria definió como "insurrección cuasi terrorista" el accionar de los manifestantes chilenos: "Salen a la calle, rompen todo y después dicen que hubo infiltrados".

Hacia el mediodía fue el canciller Faurie quien destacó que en los incidentes de Chile "hay además un elemento de una violencia descarnada generada de manera organizada como ha pasado en Quito. Quieren generar desestabilización".

Por la tarde, un funcionario cercano a Peña admitió ante este medio que "lo que vemos en Santiago de Chile no es solo por las quejas por un aumento en el transporte. Hay infiltrados agitando esa violencia". Cuando fue consultado por la posible presencia de agitadores foráneos en Chile, Faurie dijo que "sin dudas puede que haya infiltrados: han actuado de manera profesional de la anarquía y no como miembros de la sociedad que protestaban porque subió el precio del Metro. Así no se manifiestan los pueblos: se ve un ejército anárquico que sale a combatir a las autoridades constituidas".

También se refirió a las recientes declaraciones de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello sobre las crisis políticas y sociales que han afectado Ecuador y Chile. "Hay un articulador, hemos visto declaraciones de Maduro o Cabello, sobre los aires de un huracán bolivariano que llegan a los países de la región", indicó.

Por último, el funcionario se refirió que en el gabinete "trabajamos para ver la situación en Argentina" luego de los serios incidentes callejeros frente al consulado chileno de Buenos Aires.

"Maduro dice que está vinculado a este huracán bolivariano en estos países, hay una violencia organizada ahí es donde estamos atentos a las causas. Hay una mano articuladora de la violencia anárquica", cerró el canciller.

Por la tarde desde el Palacio San Martín intentaron suavizar las declaraciones del ministro de relaciones exteriores argumentando que habían aludido "al caos de ayer (por el lunes)". No obstante, por la tarde recrudecieron los desmanes en la capital chilena.