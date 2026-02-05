Intento de robo millonario en Uruguay, quisieron cometer el "Robo del siglo" y le salió mal: 11 detenidos

Según informó el Ministerio del Interior de Uruguay, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) llevó adelante múltiples procedimientos en distintos puntos del área metropolitana, en el contexto de la operación Blindaje, con el objetivo de determinar el recorrido completo del túnel y sus conexiones.

El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó en conferencia de prensa el accionar de la Policía Nacional:

“Mi especial reconocimiento a todos los funcionarios y unidades que intervinieron. Se trata de una banda que se organizó para cometer varios delitos, entre ellos tentativa de hurto, asociación para delinquir y tráfico de estupefacientes”.

Asimismo, el funcionario subrayó que la operación permitió evitar “un duro golpe al sistema financiero del país y, en definitiva, a la economía nacional”.

Los detalles de la investigación

En el operativo participaron diversas áreas en apoyo a la pesquisa, entre ellas la Dirección Nacional de Bomberos, Policía Científica, el Centro de Comando Unificado (CCU), la Dirección General de Operaciones Especiales y la Guardia Republicana.

La investigación se inició el 11 de septiembre de 2025, luego de una llamada anónima que alertó sobre una presunta boca de venta de drogas en la zona de Neptunia. A partir de ese dato, los investigadores identificaron a otras personas, tanto de nacionalidad uruguaya como extranjera, y llegaron hasta un local ubicado en Ciudad Vieja, donde se detectó la excavación del túnel en dirección a un banco cercano.

El pasado martes se realizaron cinco allanamientos en Ciudad Vieja y El Pinar, lo que permitió la detención de diez personas y la neutralización del intento de robo. Posteriormente, se concretó una undécima detención.

720 (12) Herramientas y equipos de vigilancia incautados durante los allanamientos. Foto: Agencia NA (Ministerio del Interior de Uruguay)

Durante los procedimientos, la Policía incautó dos vehículos, palas, picos, ropa de obra, un dron, cámaras de videovigilancia y dinero en efectivo: 30.000 pesos uruguayos, 800 dólares estadounidenses y 37.000 reales, además de otros elementos utilizados para la planificación del golpe.

Según precisó el director de Investigaciones de la Policía Nacional, comisario general Julio Sena, los detenidos son ocho hombres y tres mujeres: siete de ellos de nacionalidad paraguaya y brasileña, y los restantes uruguayos.

Además, se informó que el local desde donde se excavaba el túnel estaba alquilado desde julio de 2025 y que existen indicios concretos de vínculos previos entre los integrantes de la banda.