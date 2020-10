“Vita Nova”, “Seven Ages” y “Averno” son los libros de poesía más destacados de la escritora que ya cuenta con más de una decena y en los cuales se abarcan temas como la muerte, el amor, la traición y la decepción.

Así mismo, la Academia, destacó que la autora no se preocupa solo por los “errores y las condiciones cambiantes de la vida, sino que también lo es del cambio radical y el renacimiento”.

Glück, de 77 años -nacida en Nueva York en 1943- escribió en “Vita Nova” (libro premiado con un Bollingen y el premio otorgado por los lectores del New Yorker): "Me he convertido en una anciana. He acogido con agrado la oscuridad que tanto temía".

Récord de mujeres ganadoras

En 2009 fueron cinco las ganadoras, batiendo un record que este año podría igualarse o superarse, si mañana –con el Premio Nobel de la Paz- o el lunes -con el Premio Nobel de Economía- se sumara otra galardonada mujer.

Hasta ahora las premiadas son:

- Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer A. Doudna que comparten el premio Nobel de Química 2020.

- Andrea Ghez – Nobel de Física:

- Louise Glück – Nobel de Literatura