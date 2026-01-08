Trump dice que podría viajar a Venezuela y tiene un plan para reactivar la producción petrolera

El gobierno de Trump anunció el inicio de un retiro parcial y selectivo de las sanciones económicas que durante años limitaron la exportación de petróleo venezolano.

Washington no solo administrará la comercialización del crudo venezolano, sino que también retendrá los ingresos de esas operaciones en cuentas controladas por el gobierno estadounidense.

Las operaciones comenzaron de manera inmediata con una primera fase que contempla la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo.

Estas transacciones, de acuerdo con el comunicado oficial, “continuarán de manera indefinida”, siempre que se realicen por canales autorizados y compatibles con la legislación estadounidense y los criterios de seguridad nacional.

La medida incluye la autorización para importar tecnología y equipos destinados a modernizar la industria petrolera y mejorar la red eléctrica venezolana.

El futuro de Venezuela y el posible viaje de Trump

Trump declaró que Estados Unidos espera permanecer al mando de Venezuela durante años mientras reconstruye el sector petrolero del país sudamericano, y sugirió que en el futuro podría viajar a la nación bajo supervisión estadounidense.

“Creo que en algún momento será seguro”, dijo Trump durante una extensa entrevista con The New York Times en la Oficina Oval, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de visitar Venezuela.

El mandatario estadounidense afirmó que el gobierno interino venezolano —compuesto enteramente por ex leales al ahora encarcelado Nicolás Maduro— “nos está dando todo lo que consideramos necesario”, según reportó el periódico neoyorquino.

Cuando se le consultó cuánto tiempo planea Estados Unidos mantener la supervisión directa de la nación sudamericana, con la amenaza latente de acción militar estadounidense desde una armada apostada en la costa, Trump respondió: “Solo el tiempo lo dirá”.

“Lo reconstruiremos de una manera muy rentable”, dijo el presidente durante la entrevista de casi dos horas. “Vamos a usar petróleo, y vamos a tomar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”.