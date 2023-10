Ya son tres los argentinos fallecidos en Israel y hay dos desaparecidos

Mirensky murió durante los ataques de Hamas a Israel que se llevaron a cabo en las últimas horas. Había nacido en Buenos Aires, vivía en un kibutz a 17 kilómetros de Gaza y falleció a raíz de que su casa se prendió fuego en los ataques del grupo terrorista.

“En la madrugada del sábado, los palestinos rompieron el cerco e irrumpieron en la zona. Gritaban, filmaban lo que hacían. Entraron a Ein Hashloshá golpeando puerta por puerta.La casa de Silvia está cerca del borde del kibutz”, explicó uno de sus familiares desde Israel.

La muerte de Mirensky se sumó a las de otros dos argentinos en ese país. Uno de ellos es Rodolfo "Rody" Skariszewski, de 56 años, que fue despedido por sus hijos en las redes sociales. Nacido en Río Cuarto, se había mudado a Israel en 1988 junto a su familia para incorporarse al servicio militar. Vivía en Moshav Ohad, una localidad ubicada a 15 minutos de la Franja de Gaza, y tenía un negocio de computación.

La segunda víctima confirmada por la Embajada de Argentina en Israel es Abi Korin, hijo de Moishe Korin, ex director de Cultura de la AMIA. Era el mayor de tres hermanos y tenía tres hijos.

Israel: hay dos argentinos desaparecidos tras la ofensiva de Hamas

Iair y Eitan Horn, hijos del periodista Itzik Horn, están desaparecidos después de los ataques que lanzó el grupo terrorista en Israel, el país donde los tres viven.

“Estoy dispuesto a escuchar lo peor, pero a saber algo. Dios no lo permita. Pero decís ‘los mataron’, bueno, los mataron, pero sabés. Ahora no sabés si están secuestrados, muertos tirados en algún lado... Esto es terrible”, contó Itzik este domingo, en diálogo con LN+.

— Dani Lerer (@danilerer) October 8, 2023

"Me siento totalmente impotente. Yo en lo personal no tengo algo que hacer. Me llaman y les digo que, si creen, recen, pidan, prendan una vela”, agregó Horn, que comentó haberse contactado con autoridades, vecinos, allegados, hospitales, pero todavía no recibió información sobre sus dos hijos.

En tanto, la Cancillería argentina volvió a difundir los teléfonos de emergencia del Consulado General en Tel Aviv y también habilitó una casilla de mail para consultar información sobre ciudadanos argentinos en Israel, tras el ataque de Hamas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró, en su cuenta en la red social X, el número de teléfono de guardia de emergencia del Consulado General de Tel Aviv (+972 52 597 8359) e indicó que habilitó la casilla de mail consultasargentinosisrael@mrecic.gob.ar para pedir información sobre argentinos en Israel.