Ivana Icardi defendió a su mamá y tiró palos a papá

En medio de este clima tenso, la interna de la familia Icardi está que arde, con los hermanos Mauro e Ivana enfrentados. Recordemos que ella en las últimas horas, por Twitter, escribió: “Otra cosita que quiero aclarar. Nadie está esperando nada de nadie. Mi mamá está casada, no separada como dijeron y tiene dos hermosos hijos mellizos. ¡Trabajó toda su vida! Limpió casas, le limpiaba el culo a ancianos y desde el 2006 trabaja en una lavandería de un hotel. De mí digan lo que quieran, pero de una persona que no puede contar su verdad, NO. Y si mi viejo y su mujer no están de acuerdo con mis ataques de sinceridad es porque viven en una casa a nombre de Wanda Nara”.