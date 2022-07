Ivana Nadal mostró sus "marcas personales" en Instagram

La morocha lo hizo después de haber acordado su presencia para Playboy TV un sitio erótico para adultos, donde habrá fotos hot por doquier.

“Marcas personales”, escribió Ivana Nadal junto a la imagen en su Instagram, donde mostró su escultural figura.

Como era de prever, la publicación tuvo likes y comentarios por doquier de su numerosa legión de fieles seguidores en las redes sociales.

Sin título-1.jpg Ivana Nadal, sin filtros.

“Creo que el momento era el oportuno. Yo no lo tenía pensado, pero enseguida me di cuenta de que era algo orgánico y que estaba lista para experimentar eso que, quizá, antes no había querido hacer. Hay un paso muy delgado entre mostrarse en una foto en ropa interior y hacer un desnudo. Pero sentí que era una propuesta pensada para mí, con mucho respeto y con un equipo espectacular. La idea es relanzar Playboy en Argentina y yo sería la primera celebrity de este país en sumarse al proyecto”, le contó Ivana Nadal a Teleshow sobre su participación en Playboy.

También detalló de qué se tratará su trabajo en la plataforma para adultos, donde mostrará su sensualidad.

“Se trata de una serie de entre 8 y 10 videos, de dos minutos cada uno aproximadamente, que se van a lanzar este jueves. Y, en cada uno de ellos, la cosa arranca con ropa y termina conmigo desnuda”, adelantó sobre el picante contenido.

También contó la condición que puso: “Solo una: que no exista el plano ginecológico...No quería un primer plano con las piernas abiertas, porque hacer un desnudo ya me parecía un montón. Pero tengo que decir que me sentí muy cómoda. Y lo bueno es que, los que se suscriban, no me van a fumar a mí sola sino que está lleno de conejitas que también permiten ver su contenido”.