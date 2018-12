Jeremías Ledesma vivió el día más feliz de su vida

nMENDOZA.- Su rostro lo decía todo. Jeremías Ledesma había sido otra vez protagonista bajo los tres palos del arco de Central y desde los dos pasos al contener nuevamente un penal de su rival. Como había ocurrido también en las tres series anteriores frente a Talleres, Almagro y Temperley. Por eso, tras haber ganado la Copa Argentina, expresó toda su felicidad: “La verdad que es el día más feliz de mi vida, fue mucho el sacrificio que hice para llegar, este es un puesto muy difícil y hay que esperar para tener la oportunidad. A veces la cabeza te juega en contra, pero ahora tiene sus frutos y lo puedo festejar. Siempre lo escuché ‘al Rifle’ (Hernán Castellano, entrenador de arqueros) y a mi familia, que me decían ‘esperá, no te vuelvas loco’, tenían razón”, aseguró. Luego nombró a quienes les dedicaba la conquista: “Pienso en mi abuelo que falleció hace poco, ojalá que desde el cielo lo pueda haber visto. En mi mujer e hija, también a mí vieja que pasó una situación muy difícil y superó un cáncer y en mis amigos. En todas las personas que me ayudaron”.