Jésica Cirio habló sobre Insaurralde y lloró: "Fue una traición muy grande"

Jésica Cirio ya se había referido a la situación del ex funcionario en el noticiero del canal y ahora retomó el tema. “A veces se pide que diga no sé qué. Estuve casada diez años confiando en esa relación y esa es mi verdad, es lo que viví. Al principio fui feliz y en los últimos momentos la relación decayó por no tener tiempos cada uno o porque quizás empecé a notar cosas en él que ya no me hacían bien, cosas de nuestra intimidad que no me daban seguridad y en ese momento decidí irme”, afirmó.

"Quiero que quede claro -continuó- que mi vida no cambió en absolutamente nada después de casarme con él. Lo que se vio en los videos no era la vida que llevaba conmigo. Nunca vi una ilegalidad en nada de lo que estaba haciendo. Yo me compraba mis cosas, me daba mis gustos y viajaba como lo hice siempre".

Cuando la conductora le consultó qué actividades hacía Insaurralde, Jésica expresó: "Él era político, eso es de público conocimiento, después nos veíamos a la noche. Si la pregunta es si hacía algo ilegal, la verdad que no lo vi".

En otro tramo de la pregunta, Georgina la preguntó por las fotos del ex jefe de Gabinete bonaerense junto a la modelo Sofía Clerici. Entre lágrimas, Cirio manifestó: "Sentí que lo que viví todos estos años fue una traición muy grande, muy frustrante. Fue muy triste y muy duro. Ya no sé nada, si una persona es capaz durante tantos años de hacerme creer algo que no era así... ya no se qué pensar".

Los detectives de las redes hablan de "coincidencias" que hacen sospechar que Martín engañaba a Cirio desde hace 2 años. "Si una persona es capaz durante tantos años de hacerme creer algo que no era así... ya no se qué pensar", dijo Cirio sobre Insaurralde.

“Nuestra relación no es buena desde noviembre que empezaron a pasar estas cosas y ahora con todo esto menos. El fin de semana me enojé porque fue muy fuerte caer a la realidad de que todo esto era mentira”, insistió Jesica, tras señalar que Insaurralde “se enojó y la bloqueó” cuando ella le pidió explicaciones por lo sucedido.

Acerca de si sabía que Insaurralde tenía cuentas en el exterior, afirmó: "No, no tengo idea. Yo no estaba atrás de su economía o de su contador. Esos gastos los vi como los vieron ustedes. Conmigo no los tenía".

El último jueves, vale recordar, la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona imputó a Cirio e Insaurralde, en una causa en la que se investigará la posible comisión de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Lo hizo en el marco de una denuncia presentada por el diputado Ricardo López Murphy y la senadora María Eugenia Talerico, en la que hicieron referencia al divorcio supuestamente millonario entre la modelo y el ex funcionario provincial.

Se trata de una de las tantas denuncias que se motorizó a partir de que Sofía Clerici ventiló en sus redes sociales que había compartido un viaje a Marbella (España) con el dirigente de Lomas de Zamora.