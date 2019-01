“Juegan los mejores, nadie tiene el puesto ganado”

p EL DELANTERO DE RIVER IGNACIO SCOCCO EXPLICO QUE CON MARCELO GALLARDO, MAS ALLA DE HABER GANADO UNA HISTORICA COPA LIBERTADORES, DE CARA A LA REANUDACION OFICIAL DE LA COMPETENCIA TODOS ARRANCAN DESDE CERO.

P or más que River haya ganado una histórica Copa Libertadores, tras derrotar en el histórico Santiago Bernabéu ante los ojos del mundo a Boca, el entrenador Marcelo Gallardo no quiere que ninguno de los suyos se relaje o piense que ha entregado hasta lo último. Al respecto Ignacio Scocco, quien en último semestre no terminó siendo titular pero siempre resultó una importante carta de cambio, dijo: “Nadie tiene la titularidad ganada, juega el que mejor esté”.