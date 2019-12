La AFA homologará los tres descensos en Superliga 

Además, el comité ejecutivo someterá a su aprobación el balance del último ejercicio contable, que arrojaría un superávit de 70 millones de pesos según el dictamen de la Comisión Fiscalizadora. Ese será el quinto punto en el orden del día.

ADEMÁS:

Miguel Ángel Russo pica en punta entre los DT que suenan para el nuevo Boca

Paralelamente, se admitirá como Miembros de la AFA de las siguientes asociaciones de Fútbol Femenino; de Futsal y de Fútbol Playa; se incorporarán las de ex Futbolistas, ex Árbitros y de ex Directores Técnicos. Eso, viene de la última reforma del estatuto que permitió la salida del comité normalizador.

El resto de los puntos giran en torno a vacantes producidas por renuncias en distintas áreas, que en algunos casos no deberán aguardar otra convocatoria. Ese es el caso de los aspirantes de Superliga para los tribunales de Disciplina y Apelaciones que funcionan en Viamonte. La asamblea se desarrollará desde las 15 en el predio de Ezeiza.