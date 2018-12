La caída del flamante campeón trajo cola “Nunca me gustó celebrar el fracaso ajeno, eso es de mediocre”

“A mi nunca me gustó festejar los fracasos ajenos. Eso es más de mediocre. Yo puedo entender al hincha, que lo hace de dolido por una derrota histórica y que ante esta situación puede sacar pecho de alguna manera”, declaró sin titubeo alguno Gallardo.

Hoy, desde las 10.30, River jugará por el tercer o cuarto puesto frente el Kashima Antlers de Japón. Tras caer por penales 5-4 frente al Al Ain el DT dijo apuntando al rival nipón: “Hay un partido por jugar, tal vez no el partido que queríamos pero tenemos que terminar de la mejor manera. Vamos a jugar con los futbolistas que yo crea que están con mayor energía y que pueden rendir de acuerdo a lo que queremos, y trataremos de definir eso de la mejor manera posible”. Y respecto al primer tropiezo dijo: “Creo que el análisis que uno hace es de acuerdo a lo que veníamos de vivir y tratar de focalizar la competencia en la que nos teníamos que preparar, que fue el partido del martes pasado. Teníamos que ser muy precisos para poder salir de la euforia y activarnos en el partido. Intentamos hacerlo, lo sentimos en un partido muy raro, que pudimos haber ganado, que nos quedamos sin resto físico para ganarlo en el alargue”.

Asimismo, teniendo en cuenta el histórico momento tras la última estrella bordada en el escudo, Gallardo recalcó que “no busco excusas, no me gusta y felicité al rival (Al Ain) cuando nos tocó perder. Simplemente uno cree que con el envión anímico puede superar otras cuestiones y lo hecho en estos últimos cuarenta días nos dio un claro ejemplo de que fue muy fuerte y no pudimos focalizarnos. Después de tanta alegría, euforia y desgaste mental lamentablemente no nos alcanzó para ponernos como objetivo ganar la Copa. Si bien era el objetivo, no nos alcanzó y lo lamentamos”.

En más de una ocasión se suele escuchar que “los jugadores cambian el chip”. Pero puertas adentro el padre de la criatura detalló que no es cosa sencilla. “No es tan fácil sacar un chip y poner otro. Los jugadores no son robots, son humanos que sufren, que viven, que sienten y hay que tener todo en cuenta. No es tan fácil como tampoco fue tan fácil ganar la Libertadores, todo tiene un porqué pero tampoco voy a detallar los matices que vivimos el último tiempo”, cerró.