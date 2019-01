La caldera está más caliente que nunca Holan es el blanco de las críticas por el desmantelamiento del Rojo

“Mi salida fue rara pero ya está, estoy contento y tengo que mirar para adelante. El fútbol mexicano está creciendo mucho y será un gran desafío”, manifestó el hombre que anotó 12 goles en la primera mitad de torneo.

Y agregó: “Relación con Holan ya no tenemos, cuando era jugador de Independiente era una relación de jugador-entrenador. Cuando ya esté todo cerrado, en estos días, haré una carta para los hinchas de Independiente porque creo que se lo merecen. Por ahí, cuando firme el contrato con Toluca, me podré explayar más. Mi salida es una decisión 100 por ciento mía y futbolística, no fue por lo económico, como quieren hacer creer”.

Alejandro Kohan, el preparador físico que lo acompañó y formó parte de su grupo de trabajo durante varios años, comentó en Radio La Red: “Nada me sorprende. Es una lástima que se haya desarmado un grupo tan unido”. Cabe recordar que, cuando le tocó irse del Rojo, el actual colaborador de Hernán Crespo en Banfield dio a entender que se había ido por diferencias con Holan.

Las explosivas declaraciones de Gigliotti, que aseguró que en los próximos días iba a ahondar un poco más en el tema, no sorprenden en el mundo Independiente. Anteriormente, otros jugadores como Walter Erviti y Jonás Gutiérrez tuvieron expresiones muy duras por el trato y la forma de manejarse que había tenido el entrenador con ellos.

Pero no sólo fueron jugadores los que tuvieron roces y sufrieron decisiones del entrenador. Por ejemplo, relegó de su cargo a Fernando Berón, que era el técnico de la Reserva y coordinador de las inferiores a que se quede solo con su puesto de coordinador, ya que él quiso manejar la Reserva también. Mientras que el doctor Gustavo Ríos, deportólogo de dilatada trayectoria, tuvo cortocircuitos con el DT que lo alejaron de la institución.

La situación de Ariel Holan, hoy por hoy no es la mejor. El director técnico está molesto porque los refuerzos no llegan, se le está desmantelando el plantel y para colmo, en las próximas jornadas, el éxodo podría continuar. Es más, no estuvo presente en los primeros días de entrenamiento y su futuro, a partir de las distintas situaciones, empieza a ser incierto.