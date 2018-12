La CD borró el nombre en una de las tribunas

Tras darse a conocer la detención de Daniel Zisuela, un grupo de hinchas se acercó al estadio para tapar el nombre del ex presidente de una de las tribunas. Sin embargo, la Comisión Directiva no abrió las puertas de La Barranca, pero sí borró la inscripción y emitió un comunicado desligándose de los delitos cometidos por el ex funcionario. “Nos encontramos totalmente ajenos a las circunstancias bajo investigación. Asimismo, expresamos nuestro más enérgico repudio ante este tipo de delitos”, afirma el anuncio.