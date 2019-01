La elegida en El Callejón

Encontrar a Dios en una bolsa de caramelos. Una misión en un souvenir de una fiesta de quince. La perdición en unas calzas de ciclistas. El desamor en un mechón. La infidelidad en el gingseng

“En el verano del 2016--dijo Paula Fanelli--nos juntamos a cenar con un grupo de compañeros de dramaturgia. No recordamos bien por qué empezamos a hablar de Dios. Lau contó que había sido catequista. La cena siguió. No podía imaginarla catequista. Me acerqué y le pregunté: ‘Pero Lau, ¿qué te pasó?’ y ahí me recreó su última conversación con Dios. La cena continuó hasta que nos fuimos cada uno a su casa.

Esa noche dormí pensando en esa conversación con Dios. A la mañana siguiente, el 15 de enero del 2016, le mandé un mensaje y le propuse hacer algo con eso. No tenía idea qué. Lau aceptó, me dijo: ‘Me guío mucho por las intuiciones y algo de esto que me proponés, me entusiasma.’

Pasaron tres años de ese momento y la obra pasó por mucho.Esto es el resultado de todo eso, una obra atravesada por la fe y sobre la fe”.