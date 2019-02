“La idea es poder sumar puntos todas las fechas”

El TN pondrá primera en su calendario 2019 y allí acelerará a fondo el representante de la región, quien a los 21 años afrontará su segunda temporada completa en la divisional.

“Estoy feliz por lo realizado en el verano y el trabajo de todo el equipo. Funcionamos muchísimo mejor en las últimas fechas de 2018, desde Rosario en adelante. Tuve una rotura de motor que pude superar y en Viedma hicimos buenos sobrepasos. Este año apuntaré a usar más la cabeza y correr con más frialdad para sumar puntos en todas las fechas, hay que ser constante”, detalló el Carnicero en diálogo con El SurUrbano.

Sobre el circuito de La Pedrera, muy cuestionado por los paredones que tiene emplazados al tratarse de un semi, indicó: “Es muy lindo, me gusta porque no lo conoce nadie y yo me adapto rápidamente a todo lo nuevo. Me ayudará Joel Gassman porque él ya corrió allí, sumado a que yo tengo más experiencia y estoy más afianzado de cuando arranque”.

Por último, Iansa remarcó que la premisa de 2019 será “sumar intensamente en todas las fechas” pero “no hacer cosas raras”, y aclaró: “Si se puede salir campeón, mejor, pero ante todo la idea es sumar y no enroscarse en maniobras incorrectas”.