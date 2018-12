El canterano habló con El Quilmeño e hizo un balance del año complicado que tuvo el Decano y sostuvo: “Hay que rescatar el lado bueno, lo positivo y ser conscientes de lo que vamos a afrontar el año que viene, de lo que se está peleando. No hay margen de error para el próximo campeonato y habrá que trabajar a full en la pretemporada para que todo salga bien. Personalmente, me quedo con el gol, que me dio tranquilidad, además de mucho esfuerzo. Y grupalmente creo que la levantada en el juego realmente es destacable, se vieron algunos matices buenos, que quizás marquen la diferencia a futuro”.

Giani señaló que si el equipo tiene un desempeño mejor, como el realizado últimamente, podrá lograr lo que se proponga y agregó: “Se vio reflejado que hay que enfatizar la definición, pero defensivamente hemos mejorado, fue una leve evolución y confío en que seguiremos progresando”.

A los 19 años, el Principito destacó que esta temporada fue de crecimiento personal para él, para fortalecer su carácter: “Miré cosas de afuera, crecí desde ese lado de la experiencia. No me había tocado antes estar un poco relegado, pero sumé desde afuera. Ahora quiero mejorar la potencia y la velocidad, que es lo que por el momento me está faltando. Mejorando esto y trabajando día a día puedo demostrar que puedo entrar y jugar”.