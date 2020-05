Justamente la APDH solicitó una reunión de ese organismo, junto a otras organizaciones sociales, como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) HIJOS La Matanza, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma y doce curas de barrios de la Diócesis de San Justo, entre ellos, Basilicio Bachi Brítez, del Barrio Almafuerte; Nicolás Tano Angelotti, de Puerta de Hierro, San Petersburgo, 17 de Marzo y 17 de Marzo Bis; y Daniel Echeverría, del Barrio 22 de Enero.

Las entidades destacaron que vienen colaborando con el abastecimiento de mercadería y productos de higiene y limpieza en los barrios más humildes.

Sin respuesta

Pimentel precisó a este medio que "la nota pidiendo el encuentro fue presentada el jueves, y aún no hemos tenido ninguna respuesta. Queremos compartir los datos que manejan nuestras organizaciones, que son diferentes a los que tiene el municipio. Los curas villeros se están enfrentando a muchas carencias", añadió.

Luego indicó que "nos cerraron las puertas en el municipio, solamente reciben las llamadas la presidenta del Concejo Deliberante Liliana Pintos y el secretario de Desarrollo Social Nicolás Fusca, pero las soluciones no llegan".

A continuación Pimentel sostuvo que "hay un control político en la entrega de alimentos y recursos, donde se beneficia al sector que responde al intendente Fernando Espinoza. A una vecina que organizó un comedor, le dijeron que para recibir bolsones de mercadería debía afiliarse al peronismo y sumarse a la agrupación Ramón Carrillo, algo que no aceptó, tuvo que quedarse sin la ayuda".

Manifestó luego que "los que más sufren son los sectores humildes. El Padre Tano, que está en Puerta de Hierro, 17 de Marzo y San Petersburgo, comenzó entregando 1500 raciones en marzo, ahora está en 8500, y no alcanzan".

Pimentel dijo luego que "el municipio tiene que utilizar todos los recursos con los que cuenta en esta emergencia, como el plazo fijo de 25 mil millones de pesos que tiene depositado en el banco, en un momento en el que está en juego la salud de mucha gente".

Más adelante advirtió que "hay dirigentes a los que en el municipio atienden en forma individual, pero a partir de una indicación desde un nivel superior. No se puede estar con especulaciones, hay que dejar el doble discurso, y que participen todos los sectores, por eso pedimos la reunión del Comité de Crisis".

El titular de la APDH advirtió luego que "en materia sanitaria, ya me tocó atender 8, 9 casos, de personas que se comunicaron con la Secretaría de Salud, manifestando tener síntomas de coronavirus, se comprometen a realizarle un seguimiento telefónico, pero no las vuelven a llamar. En teoría hay un protocolo, pero en la realidad no se está aplicando".