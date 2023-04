La Matanza: duras críticas al municipio por casos de inseguridad

El concejal de ese bloque Eduardo Creus puntualizó que "los vecinos de toda La Matanza, sin distinción política, están gritando por mayor seguridad", y en ese sentido precisó que "nuestro espacio presentó un proyecto pare pedir la interpelación del intendente y el secretario de Protección Ciudadana. Interpelar es que nos cuenten qué está haciendo con el dinero de la seguridad, tras los reiterados pedidos de informe que no han sido respondidos".

Por su parte Juan Romero, edil del Partido Obrero, criticó que no se haya tratado su pedido de colocación de cabinas de seguridad y cámaras de vigilancia en los colectivos. "No podemos aceptar que el Concejo Deliberante no se expida ante semejante episodio", enfatizó. Agregó que "el Concejo Deliberante debería dar, al menos, señales a la población de que en las líneas (de colectivos) municipales se van a tomar cartas en el asunto y voy a insistir para que esto se trate y se apruebe. Hablan muchos de los choferes y la inseguridad, pero, cuando nosotros presentamos una herramienta para intentar solucionarlo, la rechazan".

En tanto la concejala del Partido de los Trabajadores Socialistas, Natalia Hernández, cuestionó a las empresas de colectivos "que año tras año y sin distinción del signo político, se llenaron los bolsillos y no han hecho nada para mejorar las condiciones de trabajo ni para ofrecer un servicio de calidad para todos los usuarios populares".

A propósito, tras dos robos que sufrieron conductores de la empresa de colectivos La Cabaña a la altura de la avenida Crovara, frente al barrio Puerta de Hierro de Isidro Casanova, ramales de distintas líneas de esa empresa -242, 298, 317, 624 y 635- tienen recortados sus recorridos en horario nocturno, no ingresando a barrios donde consideran que no están dadas las condiciones de seguridad, perjudicando a numerosos usuarios.