La Mona deberá “cantar” ante la Justicia

“La Cámara procesó a La Mona Jiménez, a su pareja y a Daniel Franco por el delito de plagio por la canción ‘Con lo que yo te quiero’, que es uno de los himnos del cantante cordobés y por el que se anotó el crédito. Jiménez no lo hizo sin querer fue toda una maniobra. Ya se le notificó que fue procesado. El pretendía decir que era un tema económico, pero no es un tema económico sino delictual. Nunca pudo negar el plagio, no hizo falta ni una pericia musical. Va a quedar firme el procesamiento, no es casable y tendrá que ir a juicio oral. Eso podría ser en marzo de 2019”, amplió la letrada a Cadena 3.

Según la investigación se logró acreditar que en 1983 Chema Purón había grabado esa misma canción con el grupo Mocedades y la había registrado al año siguiente. También lograron determinar que en 1986, la pareja de La Mona (Juana Delseri) y uno de sus músicos, Daniel Franco, registraron una canción titulada “Por lo que yo te quiero”.

Nercellas también dijo que “no solo habían tomado su música y letra, sino que habían hecho una inscripción falsa para llevarse el crédito de las interpretaciones. Es defraudación a la propiedad intelectual, que se conoce como plagio”.