El robo del vehículo quedó registrado por una cámara de seguridad de la casa de la víctima, quien, tras la viralización de ese video, hizo declaraciones públicas al respecto en las que dijo “fue muy duro” y “la saqué barata, estoy vivo de milagro”.

“Fueron cinco personas las que me abordaron. Estoy con vida, pero pudo haber sido mucho peor”, sostuvo y, luego, añadió: “Me parece que no estamos para nada bien. Estamos naturalizando cuestiones y esto es una gran confusión. Somos objetos pasivos. No advertí que me iban a robar. El Estado se tiene que hacer cargo”.