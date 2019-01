LA SERIE MAS PIRATEADA

La serie postapocalíptica de zombies The Walking Dead fue la más pirateada de todo 2018, sacando provecho de que Game of Thrones, que lideró ese ranking por los anteriores seis años, aplazó la emisión de su octava y última temporada para 2019. El podio de las series con mayor cantidad de descargas ilegales, que confecciona anualmente el sitio especializado TorrentFreak, se completa con la serie de superhéroes The Flash y la sitcom The Big Bang Theory. El resto del Top 10 está integrado por Vikings, Titans, Arrow, Supernatural, Westworld, DC’s Legends of Tomorrow y Suits. Si bien el artículo publicado en la página de noticias del universo de la piratería de contenidos no brinda cifras exactas, sí afirma que The Walking Dead ha sido descargada “millones” de veces durante 2018. La serie, original de la cadena de cable AMC pero que en Argentina se ve a través de Fox Premium, atraviesa su novena temporada y pese a los cambios en el elenco y a la deriva en la que habitualmente cae su trama ha conseguido mantener una base sólida de fans. Llevaba años en la segunda posición entre las series más pirateadas, siempre detrás de Game of Thrones, el “tanque” de HBO que se ha vuelto la ficción más popular y más galardonada de la historia y que regresará con sus seis episodios finales en abril próximo. Sólo por su ausencia en 2018 en pantalla se explica el repunte de The Walking Dead, aseguran los expertos de TorrentFreak.