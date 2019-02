“La solución no es con mensajes y likes”, consejo del DT

nMILAN, Italia.- Sigue caliente con Mauro Icardi el entrenador del Inter, Luciano Spalletti. La semana pasada contó que el argentino se había negado a jugar contra el Rapid Viena y ahora le aconsejó Icardi que la solución a este conflicto no se encuentra en las redes sociales, sino a través del diálogo y el contacto real: “Estas situaciones no se resuelven con mensajes y likes”, dijo sobre la tendencia de Mauro y su esposa Wanda Nara a relatar todo por las redes sociales. “La solución es con palabras y estando unidos, debe haber contacto, cara a cara. Es mucho más sencillo cuando las cosas se hacen a la antigua”, consideró Spalleti en la conferencia de prensa previa al cruce de 16avos de final de la Europa League ante el Rapid de Viena, del que Mauro no fue parte de la convocatoria.