La TV abierta de 2019 ya pone primera con todo

Telefé es el canal que quiere seguir invicto en el rating por eso no quiere dar tregua a El Trece con los estrenos. Para la noche del 14 el canal vuelve a apostar a una figura histórica del canal y que 2018 acaparó a la audiencia con dos programas Por El Mundo (los domingos) y el reality musical La Voz, Marley. Telefé quiere seguir con su onda expansiva de la medición de audiencia. A las 21.30 se pone al frente de un ciclo de entretenimientos de probada eficacia como Minuto para Ganar.

A su término, 22.30 el estreno más esperado en el espectro de los culebrones de producción nacional: Campanas en la Noche. Es el primer protagónico de Calu Rivero junto a los galanes Federico Amador y Esteban Lamothe. Esta tira es considerada como el tiempo de revancha para Calu Rivero. Ahora en esta historia que gira en torno a una relación donde la violencia se vuelve recurrente, un pasado difícil de eludir a partir de la acusación de un crimen ocurrido 14 años atrás. Un formato muy parecido al de Amar Después de Amar (ADDA), con 80 capítulos, que tan buenos resultados le dio a Telefé en el verano de 2017.

A las 23.30 el canal sigue apelando al boom de las tiras extranjeras, esta vez con la brasilera Verdades Secretas (una joven que aspira a ser modelo y termina trabajando de prostituta vip) para no perder la conducta de mirar ficciones en el espacio de las 21.45, Telefé ayer arrancó con una miniserie brasilera de 9 capítulos Bajo Presión ( una especie de Grey’s Anatomy en un hospital de Río de Janeiro sin recursos) a la espera del combo Minuto Para Ganar 21.30, Campanas en la Noche 22.30 y Verdades Secretas 23.30.

Telefé no le quiere dar tiempo de respiro a la noche de El Trece que el año pasado no le alcanzó con Showmatch ni sus tiras como Simona y Mi Hermano Es un Clon, aún en el aire (termina el 11 de enero próximo) con apenas 9 puntos de rating. Por ahora sólo cuenta con su comodín Guido Kazcka y sus diversos formatos de entretenimientos que no es más de lo mismo, vuelve el segmento El Perro del Millón con la competencia de mascotas. El 14 de enero a las 21.30 debuta con Otra Noche en Familia. El Trece y Pol-Ka tienen todas las fichas puestas para más adelante, mediados de febrero, con la superproducción de un culebrón de época, Tierra de Amor y Venganza, cuyas grabaciones comienzan hoy con Benjamín Vicuña, su pareja La China Suárez y Gonzalo Heredia.

El 7 de enero es otra de las fechas importantes de este mes. El Trece apela a la fórmula de las tiras turcas con Amores Cruzados a las 22.30 con la intención de seguir teniendo una cita con la ficción y competir con Campanas en la Noche en Telefé. La trama turca coloca a un corredor de autos de fórmula uno, empresario, multimillonario cuya vida lo atraviesa a partir de una tragedia en las pistas.

Para la franja de la tarde, Telefé anuncia la tercera temporada de Cortá por Lozano a las 14.30 y en esa misma hora El Diario de Mariana con el reemplazo de Diego Leuco a Mariana Fabbiani y nuevos panelistas. A las 18.15 Telefé acaba de confirmar otra tira turca en el horario de la tarde, Huérfanas, que cuenta la historia de un a joven acosada por su padrastro y cuya madre no le cree y la envía a un orfanato. Por lo que en el lapso de una semana de diferencia Telefé se sube a la marea verde feminista de contar historias de violencia de género en Huérfanas y en la producción nacional, Campanas en la Noche el 14 de enero.

En suma, Telefé para enero proyecta siete estrenos (de los cuales uno se enmarca en la tercera temporada como Cortá por Lozano) frente a los cuatro de El Trece (Mirtha Legrand vuelve con la temporada 51 en la televisión abierta). El resto de los canales de aire, a excepción de Net TV (ver recuadro) no hay novedades para anunciar en la grilla diaria.

De los 9 estrenos entre los canales líderes en audiencia abunda la producción extranjera en materia de ficciones. De las cinco entre tiras y miniseries, una es de producción nacional, dos brasileras y dos turcas.