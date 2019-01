La verdadera grieta, según Eduardo Duhalde

“Con conocimiento de causa digo que se están ahogando en una palangana”, sostuvo Duhalde en declaraciones a radio Cooperativa. El ex jefe de Estado señaló que “la verdadera grieta” en la Argentina “es la que separa a los que tienen algo y garantizan sus derechos, y los pobres”. A su entender, “esa es la verdadera grieta que hay que superar y no la otra que es una grieta para la televisión”.

“Si queremos sacar este país adelante tenemos que dejar de odiar”, indicó Duhalde y consideró: “Acá siempre estamos mirando para atrás, cuando se habla de derechos humanos, pensemos en los derechos humanos de los que están vivos”.

El expresidente aseguró que “en su momento” su gobierno salió “adelante porque la apuesta” fue por “la producción y el empresariado”.

“Nosotros no podemos pagar la deuda, no debemos defoltear tampoco, tenemos que reprogramar la deuda para largo”, expresó el ex mandatario nacional.

Y agregó: “Consideré siempre una inmoralidad que en un país deshabitado haya familias que no tengan un pedazo de tierra donde construir un proyecto de vida”.

Por otra parte se pronunció a favor de impulsar un gobierno de “una gran coalición” tras las elecciones generales de 2019 y anticipó su respaldo a una eventual candidatura del economista Roberto Lavagna.

También cuestionó a la dirigencia política, al advertir que “tiene ojos en la nuca” y explicó: “Creo que no se dan cuenta de la velocidad de los cambios. Estamos en medio de una revolución, donde la confusión es un elemento esencial que está dando vueltas: lo que hay que tener claro es que no se puede gobernar desde un solo partido sino desde una gran coalición de partidos”.