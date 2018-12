Lamas y la expectativa e pelear en las alturas en 2019 con Brown

En Cerretti y María Antonieta quieren conquistar ese ansiado cupo, pero el esfuerzo deberá ser aún mayor que la actuación reciente, así que el volante Marcelo Lamas expresó, en diálogo con Sólo Ascenso: “El objetivo es entrar al octogonal y tratar de hacer un buen papel. Nuestra base es la humildad y el sacrificio entre todos. Desde ahí vamos a construir para que Brown pueda estar adentro”.

Así de claro tiene el panorama el protagonista del elenco de Pablo Vico, que mira para adelante a pesar de no haber conseguido el boleto a la Copa Argentina. “Era un objetivo clasificar y no lo pudimos hacer por poquito. En el partido con Defensores la suerte no estuvo de nuestro lado, hasta nos anularon un gol de un córner medio inexplicable. Por eso tenemos que mirar el horizonte y corregir los errores, y también confiamos mucho en lo que el cuerpo técnico nos diga para el año que viene estar mejor”.