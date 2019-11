Las 62 y sus jornadas de capacitación política

Hugo Benítez, secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT) de la República Argentina y titular de las 62 Organizaciones Peronistas, destacó que en “esta etapa donde desarrollamos un trabajo en conjunto con la Juventud Sindical, estas jornadas constituyen una herramienta más para capacitarse y recuperar la mística justicialista, de ahí la importante participación que hemos tenido en las dos primeras jornadas”.

“Tenemos el deber de formar los cuadros, como de manera histórica lo hizo el Peronismo y es siempre uno de los objetivos de esta organización como brazo político del Justicialismo”, afirmó Benítez, quien agregó “al mismo tiempo, seguimos recorriendo todo el país, normalizando las distintas regionales de las 62 y recuperar el lugar que nos corresponde, en estos momentos donde estamos orgullosos de recibir al presidente electo Alberto Fernández, quien ya invitó al Movimiento Obrero para que lo acompañemos en su gestión”.

“Los jóvenes necesitan recuperar esa mística peronista y para ello hacemos estas jornadas de capacitación de actualización doctrinaria. En mi charla con ellos, les contaba de mi trabajo como delegado en una fábrica y que por ese entonces, no me perdía ningún curso de capacitación que hacia mi gremio, la Asociación Obrera Textil, iba contento para aprender, no para hacer turismo. Nunca hay que perder la vocación militante y la vida me permitió conducir los destinos de mi organización”, reseñó Hugo Benítez, el secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas, que organiza este encuentro.

Por su parte, Sebastián Marturano, a cargo de la Juventud Sindical Peronista (JSP), sostuvo que “hasta no hace mucho tiempo a los jóvenes no se les permitía participar en los plenarios de la CGT o en los mismos gremios, pero hoy vemos con sumo entusiasmo, como eso se ha revertido. Hay una gran participación de la Juventud en eventos realizados por la 62 Organizaciones y la propia central obrero a nivel nacional o regional”, al mismo tiempo que precisó que este viernes, en la provincia de Misiones, se formalizará la JSP, “con cientos de chicas y chicos trabajando para ser protagonistas en este proceso, que nos obliga a no bajar los brazos y todos juntos por una patria libre, justa y soberana, que tanto deseamos”.

Tras los dos encuentros, estas jornadas concluirán este jueves, a las 17, en el salón Felipe Vallese del edificio de la calle Azopardo, con la presencia del secretario general de la CGT, Héctor Daer, quien tendrá las palabras de cierre, junto a Hugo Benítez por las 62 Organizaciones Peronistas y Sebastián Marturano de la JSP, más la participación del licenciado Héctor Flores, el reconocido historiador peronista.