“Las circunstancias me trajeron hasta acá”

-¿Qué es lo que te sorprende?

-Es que desde el mismo momento en que salió la noticia de mi nombramiento en la Selección estoy recibiendo llamados de todas partes del mundo. Uno tras otro. Es verdaderamente impresionante. No estoy exagerando para nada. Y hasta llamados que a esta altura realmente no esperaba. Pero que por supuesto son bienvenidos.

-Menciona uno que no esperabas.

-Por ejemplo, Pekerman.

-¿Por qué no lo esperabas?

-No porque nos hayamos enemistado por algo en particular. Eso de ninguna manera ocurrió. Pero con José hace muchos años que no tenía un contacto directo. Que no hablaba con él. Y se comunicó conmigo a raíz de mi llegada a la Selección. Es nada más que un ejemplo que sirve para poner sobre la mesa otros ejemplos que los mantengo en privado, más allá del interés de la prensa de acá y del exterior.

¿Y qué te sugiere lo que produjo tu arribo a la Selección?

-Ortega y Gasset dijo alguna vez que la vida es uno y sus circunstancias. Y fueron precisamente las circunstancias las que me trajeron hasta acá. Después se irá viendo que cosas van pasando durante el camino. Cosas inesperadas o cosas previsibles. No puedo anticiparme al futuro. Pero voy a intentar que sean muy positivas y valiosas para el fútbol argentino. Ese es mi objetivo.

César Luis Menotti, un hombre auténtico, que sin dudas con todo su prestigio y experiencia, podrá aportarle mucho a este momento del fútbol argentino.