Las decanas dicen que no les dieron lugar

En diálogo con El Quilmeño, la capitana y referente del ensamblado femenino, Marina Ibarra, contó cómo llegó a formarse el equipo y de que manera lo desvanecieron de la carta de deportes del club: “Las reuniones fueron hechas entre el entrenador Hugo Lasala y el dirigente Walter Del Prado, quien nos guió a hablar con el presidente y otros dirigentes. Querían reflotar el proyecto de hace cinco años. Nos prometieron un lugar lindo para entregar y terminamos en el predio cercano al río; salíamos de entrenar de noche, solas, muchas eran nenas de 14 años”.

Por otra parte, las jugadoras afirman que “las canchas estaban en muy mal estado” y que muchas “comenzaron a lesionarse”, hecho que ocasionó los primero cortocircuitos con la dirigencia cervecera. “Nos reunimos con Andrés Deyá, secretario, y supuestamente nos iban a dar todo. Pusimos de nuestro bolsillo y jugadores del plantel de Primera nos donaron camisetas para que rifemos, pero desde el club nos obligaron a pagar una cuota extra como jugadoras, además del arancel social. En 2017 hicimos muchos esfuerzos, entrenamos como seis o siete meses en los cuales nunca el presidente vino a conocernos, las canchas no tenían luz y eran puros pozos, no se veía, no se hicieron cargo nunca de nada”, aseguró.

Además, Ibarra también dio cuenta de otros inconvenientes y aseguró: “Varias chicas dejaron el equipo por mala relación con el técnico. Además, tampoco nos querían dar la indumentaria, todo era siempre a último momento y jamás nos preguntaron nada”.