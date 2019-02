LE DIJERON “GORDITA” Y ESTALLO

Cuando salía del teatro, una espectadora fue a saludar a Sofía Pachano y le expresó: “¿Qué te pasó? Estás más gordita”. A partir de esa frase, la bailarina escribió una carta en Instagram: “Soy Sofía, tengo 30 años, mido 1,57 y peso 58 kilos. Mi peso toda mi vida fue desde 50 a 52, y a los 22 años pesaba 47/48 por todo lo que bailaba. Nunca sufrí un trastorno alimenticio por suerte. El año pasado llegué a pesar 60. No me entraban los pantalones. Pase un año difícil y encontré el placer en mi segunda profesión que es la gastronomía. Asados con amigos, salir a tomar un trago, viajar y comer de más. Me hice estudios pensando que quizás era hipotiroidismo... No bastaba la presión que ya tenía con ser la hija perfecta en una situación familiar difícil, tenía que sumarme la presión de ser flaca y hermosa para gustarle andá a saber a quién. No soy flaca por naturaleza, soy normal...”. Luego contó lo que le dijo la espectadora y finalizó la carta expresando su pesimismo sobre cómo piensa mucha gente.