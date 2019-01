“Le tiré todas las drogas al inodoro”

El jueves pasado la madre de Militta Bora, ex novia de Chano, Grace Sala, contó que “temió por la vida de su hija” en corto romance con Chano y ayer su actual pareja contó los sinsabores que atraviesa el proceso de recuperación de la adicción a las drogas: “Él estaba durmiendo, y parecía que no respiraba. Lo intenté despertar y no reaccionaba, así que me levanté llorando y le dije, ‘decime donde tenés la droga’, y empecé a sacar todo y a tirarla al inodoro. Yo, que soy una persona que ni fuma cigarrillo, me encontré a la madrugada, llorando, con las manos llenas de droga”, en declaraciones a la web de Pronto.

Roca agregó que “yo sentí que le salvé la vida. El me dijo, ‘Vos siempre fuiste una gran compañera, querés lo mejor para mí, y sos muy sana’. Yo estoy totalmente en contra de las drogas, y se lo aclaré desde el primer momento, que se iba a tener que alejar de ese ambiente tóxico lleno de gente oscura”.

La modelo insistió que en el acompañamiento a Chano no está sola: “El está en proceso de curación. Está muy apoyado por mí, su familia y amigos. Lo estamos sacando adelante, él quiere estar bien y está muy abocado a la música”. Hoy Roca convive con el cantante y la relación con la familia, en especial, con la madre de Chano quien a su vez le confesó que “yo soy la primera chica que le presenta a la madre”.